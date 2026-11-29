Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Tottenham Hotspur s’est imposé dimanche à Sunderland. Après l’expulsion précoce de Thomas Meunier, les Londoniens ont pleinement profité de leur supériorité numérique et l’ont emporté 0-2 grâce à un doublé de James Maddison. Après un très mauvais début de saison, les Spurs occupent désormais la huitième place. Sunderland est dix-huitième.

Sunderland devait se passer de Brian Brobbey. L’international néerlandais se remet encore d’une petite déchirure à la cuisse. Robin Roefs était bien présent, tout comme la charnière centrale composée de Micky van de Ven et Jan Paul van Hecke du côté de Tottenham.

Le match a commencé de façon désastreuse pour Sunderland. À la dixième minute, Meunier a planté ses crampons sur la cheville d’Omar Marmoush. Le Belge a d’abord reçu un carton jaune de l’arbitre Peter Bankes, avant que celui-ci, appelé à consulter l’écran de la VAR, ne change d’avis : carton rouge direct.

En supériorité numérique, Tottenham a logiquement dominé. Cela ne s’est toutefois pas immédiatement traduit au tableau d’affichage. Les frappes de Marmoush et de Van Hecke n’étaient pas assez convaincantes pour inquiéter Roefs.

Publicité Publicité

Les visiteurs ont finalement ouvert le score au terme d’une nouvelle attaque bien menée. Marmoush a servi Andrew Robertson, monté aux avant-postes, dont le centre à ras de terre a été repris par Maddison au premier poteau : 0-1.

Related Topics

Malgré son infériorité numérique, Sunderland a connu un temps fort juste avant la pause et aurait pu égaliser par Trai Hume ou Jules Ahoka. Le premier a tiré au-dessus, tandis qu’Ahoka s’est heurté à Antonín Kinský.

Sunderland a également tenté de relancer le match après la pause. Tottenham a toutefois pris de plus en plus le contrôle et n’a presque plus rien concédé. Sandro Tonali a par ailleurs manqué l’occasion de doubler la mise, Roefs réalisant un bel arrêt.

Publicité

La décision est finalement tombée à une vingtaine de minutes de la fin, avec Maddison de nouveau décisif. L’Anglais a frappé un corner avec une précision redoutable et a vu le ballon entrer directement dans le but après avoir touché l’intérieur du poteau.

Tottenham a remporté cinq de ses six derniers matches de Premier League, ce qui lui vaut la huitième place. Les inquiétudes sont grandes pour Sunderland, dix-huitième. Manchester United compte un point de moins, Crystal Palace deux.