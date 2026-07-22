Lundi, la situation a complètement dégénéré lors de l’entraînement des Wolverhampton Wanderers. L’incident impliquant Tolu Arokodare a pris une telle ampleur que la séance a dû être annulée, selon le journal local Wolverhampton Express and Star. Entre-temps, le journaliste spécialisé dans les transferts Matteo Moretto rapporte que l’Ajax s’intéresserait à l’attaquant.

Le nouvel entraîneur des « Wolves » lui a récemment signifié qu’il ne faisait plus partie des plans de l’équipe première. Mal digérée par l’attaquant nigérian, cette décision ne l’a pas empêché de se présenter normalement sur la pelouse de Compton Park. Un différend a alors éclaté, contraignant le club de Championship à annuler la séance. Le lendemain, le personnel de sécurité a été dépêché pour empêcher le joueur de revenir sans autorisation sur le site.

Wolves s’attend à ce que l’attaquant quitte le club cet été. Selon l’Express and Star, le joueur de 25 ans n’est pas officiellement interdit d’accès au centre d’entraînement, mais son passage chez les Wanderers pourrait se conclure par un départ conflictuel.

La saison passée, il avait déjà été sanctionné pour une altercation avec son coéquipier de 18 ans, Mateus Mané, dans les vestiaires après la défaite 4-0 contre West Ham United ; selon certaines sources, il aurait été le seul agresseur.

Arrivé en 2025 en provenance du KRC Genk contre un chèque de 28 millions d’euros, l’avant-centre nigérian n’a inscrit que trois buts en Premier League lors d’une saison décevante, ponctuée par la relégation des « Wolves ».

Tout indique que Wolverhampton souhaite se séparer de l’attaquant cet été. Le club a accepté une offre de prêt émise par Trabzonspor, que le joueur a refusée. Selon Matteo Moretto, l’Ajax suivrait également la situation du Nigérian. Les Amstellodamois avaient déjà recruté Marcos Leonardo plus tôt cet été pour environ dix-huit millions d'euros.







