Torres remporte son premier trophée avec le Paris Saint-Germain

À peine la carrière de Ferran Torres venait-elle de commencer avec le Paris Saint-Germain qu'il se forgeait déjà un nom éclatant. Après l'avoir recruté en provenance de Barcelone cet été pour un peu plus de 40 millions d'euros, le buteur espagnol a signé des débuts retentissants avec le club de la capitale en inscrivant 7 buts en 6 matchs toutes compétitions confondues.

En septembre, son bilan a atteint des chiffres remarquables avec deux buts en 3 matchs de Ligue 1, dont un but lors du Classique. L'attaquant de 26 ans a été nommé pour le trophée de joueur du mois, qu'il a officiellement remporté ce vendredi, selon l'annonce faite par l'Union nationale des footballeurs professionnels, un sacre mérité au regard de son solide début de saison.









Torres a entamé les matchs du mois de septembre en disputant 27 minutes lors de la défaite face à Monaco (2-1), avant de retrouver son flair devant le but en inscrivant le but de la victoire contre Brest (1-0), puis en marquant lors du succès face à Marseille (2-1).

Au-delà de la Ligue 1, le mois de septembre a également vu Torres briller en Ligue des champions, avec un triplé lors de la victoire contre le Slovan Bratislava (6-1).

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Il convient de rappeler que le Paris Saint-Germain n'a pas réalisé un départ en force en Ligue 1 cette saison, occupant la sixième place avec 8 points après les 5 premières journées, à 5 points de Monaco, leader du classement.