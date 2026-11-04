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La Ligue Europa à la télévision

Torreense contre Ararat Armenia : heure du coup d’envoi

Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 15:00 Dr. Magalhaes Pessoa

Torreense contre Ararat Armenia en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Les faits marquants de la semaine : qu’en est-il de Torreense et d’Ararat Armenia ?

Torreense aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul sans but contre Portimonense. Sur la scène européenne, le club a récemment subi une lourde défaite 4-1 contre Ferencvaros, ainsi qu’un revers 2-1 contre Sunderland. Sur ces cinq rencontres, Torreense a inscrit trois buts et en a encaissé sept.

Ararat Armenia compte trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Le club a remporté sa dernière rencontre 3-0 contre Gandzasar. En Ligue Europa, Ararat s’est récemment incliné lourdement 4-0 contre AZ Alkmaar, puis 3-1 contre Bialystok. En championnat arménien, l’équipe a en revanche fait preuve de régularité, avec trois victoires et aucune défaite.

Torreense contre Ararat Armenia : compositions d’équipe

Torreense contre Ararat Armenia : forme récente

Torreense contre Ararat Armenia : bilan des confrontations directes

Torreense contre Ararat Armenia : les classements