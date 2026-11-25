Comment regarder Torreense-Celtic avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Ligue Europa - Journée 5 26 nov. 2026 - 15:00 Dr. Magalhaes Pessoa

Torreense reçoit le Celtic en Ligue Europa au stade Dr. Magalhaes Pessoa, à Leiria. Cette rencontre oppose un club de deuxième division portugaise à une équipe de Scottish Premiership.

Dirigé par Joao Nuno, Torreense reste sur deux défaites consécutives. Le club s’est incliné 3-1 face à Benfica en Coupe du Portugal le 22 novembre, puis 3-2 contre Uniao de Leiria en Liga Portugal 2 le 9 novembre.

La Ligue Europa lui a davantage souri. Torreense a battu Ararat Armenia 3-2 le 5 novembre et occupe la 19e place du classement de la phase de ligue.

Le Celtic, dirigé par Martin O'Neill, arrive dans une bien meilleure forme sur la scène nationale. Il a battu St. Mirren 4-1 en Premiership le 21 novembre, après une victoire 1-0 contre Kilmarnock la semaine précédente.

Le club écossais a également remporté son précédent match européen 3-2 face à Besiktas. Malgré cela, le Celtic est 32e au classement de la Ligue Europa : chaque point compte.

Voici ce qu’il faut savoir sur l’heure du coup d’envoi, la chaîne TV et la diffusion en streaming de cette rencontre.

Les informations officielles concernant la diffusion de Torreense-Celtic ne sont pas encore disponibles. Les détails sur la chaîne TV et le streaming seront ajoutés dès leur confirmation.

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