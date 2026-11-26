Comment regarder Torreense-Celtic avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous au vôtre pour accéder à l’intégralité du service et profiter du match !

Présentation du match

Ligue Europa - Journée 5 26 nov. 2026 - 15:00 Dr. Magalhaes Pessoa

Torreense reçoit le Celtic en Ligue Europa au stade Dr. Magalhaes Pessoa de Leiria. Cette rencontre oppose une équipe de deuxième division portugaise à un club de Premiership écossaise.

Entraîné par Joao Nuno, Torreense reste sur deux défaites consécutives : 3-1 contre Benfica en Coupe du Portugal le 22 novembre et 3-2 face à Uniao de Leiria en Liga Portugal 2 le 9 novembre.

La Ligue Europa lui a davantage réussi. Torreense a battu Ararat Armenia 3-2 le 5 novembre et occupe la 19e place du classement de la phase de ligue.

Le Celtic, dirigé par Martin O'Neill, se déplace en bien meilleure forme sur la scène nationale. Il a battu St. Mirren 4-1 en Premiership le 21 novembre et Kilmarnock 1-0 la semaine précédente.

Le club écossais s’est également imposé 3-2 contre Besiktas lors de son précédent match européen. Le Celtic n’occupe toutefois que la 32e place du classement de la Ligue Europa : chaque point compte.