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Torreense - Ararat Armenia : qui diffuse le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Torreense vs Ararat Armenia
Torreense
Ararat Armenia
Ligue Europa

En Ligue Europa, Torreense affronte Ararat Armenia. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Torreense - Ararat Armenia : heure du coup d’envoi

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Ligue Europa - Journée 4
Dr. Magalhaes Pessoa

Le match entre Torreense et Ararat Armenia débutera le 5 novembre 2026 à 21 h.

Torreense - Ararat Armenia en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé du côté de Torreense et d’Ararat Armenia ?

Torreense aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier match s’est achevé sur un score nul et vierge contre Portimonense. Sur la scène européenne, le club a récemment subi une lourde défaite 4-1 contre Ferencvaros, ainsi qu’un revers 2-1 face à Sunderland. Au total, Torreense a marqué trois buts et en a encaissé sept lors de ces cinq rencontres.

Ararat Armenia affiche trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Le club a remporté sa dernière rencontre 3-0 contre Gandzasar. En Ligue Europa, Ararat a récemment concédé une nette défaite 4-0 face à l’AZ Alkmaar, ainsi qu’un revers 3-1 contre Bialystok. En championnat d’Arménie, l’équipe a en revanche fait preuve de régularité, avec trois victoires et aucune défaite.

TOR

TOR - Forme

TON
D1-0
SUN
D1-2
FTC
D4-1
AMA
V1-0
POR
N0-0
But marqué (encaissé)
3/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
AMY

AMY - Forme

JAG
D3-1
BKM
V0-1
AZ
D0-4
ART
V2-1
GAN
V3-0
But marqué (encaissé)
7/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Torreense - Ararat Armenia : compositions d’équipe

Torreense vs Ararat Armenia Équipes probables

Entraineur

  • L. Tralhao

Torreense - Ararat Armenia : forme des équipes

TOR

TOR - Forme

TON
D1-0
SUN
D1-2
FTC
D4-1
AMA
V1-0
POR
N0-0
But marqué (encaissé)
3/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
AMY

AMY - Forme

JAG
D3-1
BKM
V0-1
AZ
D0-4
ART
V2-1
GAN
V3-0
But marqué (encaissé)
7/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Torreense - Ararat Armenia : bilan des confrontations directes

Torreense - Ararat Armenia : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
431041+310
N
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
N
V
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
N
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
N
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
N
V
V
10
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
N
N
V
N
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
N
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
N
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
N
V
17
LevskiLevskiLES
31113304
V
N
D
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
D
V
N
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
N
20
NEC NimégueNEC NimégueNEC
311158-34
V
N
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
N
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
Milan ACMilan ACMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
N
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
N
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
N
D
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
N
D
D
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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