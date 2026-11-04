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Torreense - Ararat Armenia : heure du coup d’envoi

Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 15:00 Dr. Magalhaes Pessoa

Le match entre Torreense et Ararat Armenia débutera le 5 novembre 2026 à 21 h.

Torreense - Ararat Armenia en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé du côté de Torreense et d’Ararat Armenia ?

Torreense aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier match s’est achevé sur un score nul et vierge contre Portimonense. Sur la scène européenne, le club a récemment subi une lourde défaite 4-1 contre Ferencvaros, ainsi qu’un revers 2-1 face à Sunderland. Au total, Torreense a marqué trois buts et en a encaissé sept lors de ces cinq rencontres.

Ararat Armenia affiche trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Le club a remporté sa dernière rencontre 3-0 contre Gandzasar. En Ligue Europa, Ararat a récemment concédé une nette défaite 4-0 face à l’AZ Alkmaar, ainsi qu’un revers 3-1 contre Bialystok. En championnat d’Arménie, l’équipe a en revanche fait preuve de régularité, avec trois victoires et aucune défaite.

Torreense - Ararat Armenia : compositions d’équipe

Torreense - Ararat Armenia : forme des équipes

Torreense - Ararat Armenia : bilan des confrontations directes

Torreense - Ararat Armenia : les classements