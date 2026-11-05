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Ligue Europa
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Torreense - Ararat Armenia en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Torreense vs Ararat Armenia
Torreense
Ararat Armenia
Ligue Europa

En Ligue Europa, Torreense affronte Ararat Armenia. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Torreense - Ararat Armenia : heure du coup d’envoi

crest
Ligue Europa - Journée 4
Dr. Magalhaes Pessoa

Torreense - Ararat Armenia en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Les faits marquants de la semaine : qu’en est-il de Torreense et d’Ararat Armenia ?

Torreense aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier match s’est soldé par un nul vierge contre Portimonense. Sur la scène européenne, l’équipe a récemment subi une nette défaite 4-1 contre Ferencvaros, ainsi qu’un revers 2-1 face à Sunderland. Sur ces cinq rencontres, Torreense a inscrit trois buts et en a encaissé sept.

Ararat Armenia compte trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Le club a remporté sa dernière rencontre 3-0 contre Gandzasar. En Europa League, Ararat s’est récemment incliné lourdement 4-0 face à l’AZ Alkmaar, puis 3-1 contre Bialystok. En championnat arménien, l’équipe a en revanche affiché une belle régularité, avec trois victoires et aucune défaite.

TOR

TOR - Forme

TON
D1-0
SUN
D1-2
FTC
D4-1
AMA
V1-0
POR
N0-0
But marqué (encaissé)
3/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
AMY

AMY - Forme

JAG
D3-1
BKM
V0-1
AZ
D0-4
ART
V2-1
GAN
V3-0
But marqué (encaissé)
7/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Torreense - Ararat Armenia : compositions d’équipe

Torreense vs Ararat Armenia compositions

4-2-3-1
Torreense crest
Torreense
TOR
Formation
Ararat Armenia crest
Ararat Armenia
AMY
4-3-3
Lucas PaesLucas PaesVolneiVolneiM. DiadieM. DiadieJ. VazquezJ. VazquezJ. MutomboJ. MutomboJ. MarquesJ. MarquesK. ZoabiK. ZoabiA. AlfaroA. AlfaroM. PozoM. PozoD. JeanD. Jeanteam-logoJ. AguirreJ. BravimJ. BravimE. GrigoryanE. GrigoryanB. WilsonB. WilsonA. MalisA. MalisH. OliveiraH. OliveiraJ. BalantaJ. BalantaK. MuradyanK. MuradyanBennyBennyS. LimaS. LimaA. SerobyanA. SerobyanZ. ShaghoyanZ. Shaghoyan
Ararat Armenia crest
Ararat Armenia
AMY
4-2-3-1
Torreense

Onze de départ

Ararat Armenia

Remplaçants

Entraineur

  • L. Tralhao
  • Tulipa

Torreense - Ararat Armenia : forme des équipes

TOR

TOR - Forme

TON
D1-0
SUN
D1-2
FTC
D4-1
AMA
V1-0
POR
N0-0
But marqué (encaissé)
3/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
AMY

AMY - Forme

JAG
D3-1
BKM
V0-1
AZ
D0-4
ART
V2-1
GAN
V3-0
But marqué (encaissé)
7/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Torreense - Ararat Armenia : bilan des confrontations directes

Torreense - Ararat Armenia : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
BournemouthBournemouthBOU
4400112+912
V
V
V
V
2
FerencvarosFerencvarosFTC
4400113+812
V
V
V
V
3
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
431041+310
N
V
V
V
4
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
N
V
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
N
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
N
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
N
V
V
10
LevskiLevskiLES
421143+17
V
V
N
D
11
NEC NimégueNEC NimégueNEC
421189-17
V
V
N
D
12
LyonLyonOL
421167-17
N
D
V
V
13
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
14
AnderlechtAnderlechtAND
420263+36
V
V
D
D
15
RennesRennesREN
413043+16
N
N
V
N
16
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
420267-16
D
D
V
V
17
Real SociedadReal SociedadRSO
412194+55
N
V
N
D
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
412196+35
N
N
D
V
19
Sparta PragueSparta PragueSPP
41126604
D
D
N
V
20
HoffenheimHoffenheimTSG
41126604
N
V
D
D
21
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
D
V
N
22
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
N
23
SalzburgSalzburgSAL
411238-54
D
N
D
V
24
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
D
D
25
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
26
Milan ACMilan ACMIL
410347-33
D
D
V
D
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
410347-33
D
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
PlzenPlzenVPL
410337-43
V
D
D
D
30
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
N
D
D
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
N
32
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
D
D
N
D
33
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
N
D
D
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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