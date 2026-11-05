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L’Europa League à la télévision

Torreense - Ararat Armenia : heure du coup d’envoi

Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 15:00 Dr. Magalhaes Pessoa

Torreense - Ararat Armenia en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Les faits marquants de la semaine : qu’en est-il de Torreense et d’Ararat Armenia ?

Torreense aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier match s’est soldé par un nul vierge contre Portimonense. Sur la scène européenne, l’équipe a récemment subi une nette défaite 4-1 contre Ferencvaros, ainsi qu’un revers 2-1 face à Sunderland. Sur ces cinq rencontres, Torreense a inscrit trois buts et en a encaissé sept.

Ararat Armenia compte trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Le club a remporté sa dernière rencontre 3-0 contre Gandzasar. En Europa League, Ararat s’est récemment incliné lourdement 4-0 face à l’AZ Alkmaar, puis 3-1 contre Bialystok. En championnat arménien, l’équipe a en revanche affiché une belle régularité, avec trois victoires et aucune défaite.

Torreense - Ararat Armenia : compositions d’équipe

Torreense - Ararat Armenia : forme des équipes

Torreense - Ararat Armenia : bilan des confrontations directes

Torreense - Ararat Armenia : les classements