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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Tony mène l'attaque d'Al Ahli face à Al Riyadh en Roshn League

I. Toney
Al Ahli
Al Riyadh
Saudi Pro League
Angleterre
Arabie saoudite

Un nouveau défi pour Al-Raqi

Marino Pusic, l'entraîneur d'Al-Ahli, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter Al-Riyad, ce vendredi, lors de la cinquième journée du championnat saoudien.

Pusic a aligné un trio offensif composé de Francisco Trincão, Wanderson Galeno et Ivan Toney.

La composition complète d'Al-Ahli est la suivante :

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Édouard Mendy - Rayan Hamed - Mohamed Bakr - Roger Ibañez - Saad Balobaid - Valentin Atangana - Artem Bondarenko - Edouard Spertsyan - Francisco Trincão - Wanderson Galeno - Ivan Toney.

De l'autre côté, la composition d'Al-Riyad comprend :

Milan Borjan - Sultan Al-Issa - Abdulelah Al-Khaibari - Rodrigo Abascal - Sulaiman Hazazi - Fahad Jizani - Victor Lekhal - Teddy Okou - Issam Bahri - Hassan Al-Ali

- Antonis.

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