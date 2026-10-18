Tony aggrave les soucis d'Al Ahli avant le choc face à Al Feiha en Roshn

Al-Ahli a reçu un coup dur avant son prochain match en Roshn League, après que le club a annoncé que son attaquant anglais Ivan Toney s'était blessé à l'articulation de la hanche lors de la séance d'entraînement de samedi. Sa participation à la prochaine rencontre est désormais incertaine, dans l'attente des résultats des examens médicaux qui détermineront la nature de la blessure et son degré de gravité.

Al-Ahli se prépare à affronter Al-Feiha le lundi 19 octobre en soirée, dans le cadre de la dixième journée de la Roshn League saoudienne, un match lors duquel la formation cherchera à poursuivre sa série de résultats positifs après sa victoire 4-0 face à Al-Fateh lors de la huitième journée.

Al-Ahli a précisé, via son compte officiel, que Toney passera des examens médicaux afin de déterminer les détails de la blessure, ainsi que le programme de soins et la durée de la rééducation nécessaire, sans révéler pour l'instant le temps dont l'attaquant anglais aura besoin pour se rétablir et retrouver les entraînements.

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Cette blessure survient à un moment délicat, alors que la pression des matchs nationaux et continentaux continue de peser sur l'équipe, en plus de l'irrégularité des résultats et du manque de confiance envers l'entraîneur néerlandais Marino Pusic.

Toney représente l'une des principales armes offensives d'Al-Ahli cette saison, après avoir affiché un rendement offensif remarquable qui en a fait un élément essentiel dans les plans de l'équipe, grâce à ses déplacements dans la surface de réparation et à sa capacité à exploiter les occasions et à conclure les actions. Son absence, si elle se confirme, placerait le staff technique devant le défi de compenser son influence offensive face à Al-Feiha.

Au niveau des statistiques, l'attaquant anglais a inscrit 11 buts et délivré une passe décisive lors de ses apparitions en Roshn League cette saison, ce qui le place en tête du classement des buteurs de la compétition.

Le staff technique attend les résultats des examens médicaux pour déterminer la suite à donner à la blessure de Toney, qu'il s'agisse d'un simple programme de soins de courte durée ou d'une période de rééducation plus longue.



