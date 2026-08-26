Tonny Vilhena fait définitivement son retour en Eredivisie

Tonny Vilhena fait son retour définitif en Eredivisie Vriendenloterij. Le milieu de terrain de 31 ans signe un contrat jusqu’à la fin de la saison avec Willem II, comme l’a annoncé le club de Tilburg.

« Je suis très heureux d’être de retour aux Pays-Bas et de signer à Willem II. Ces dernières années, j’ai joué dans différents pays et championnats, ce qui m’a permis de grandir en tant que joueur et en tant qu’homme. J’emporte ces अनुभवiences avec moi à Tilburg », a réagi Vilhena après la signature des contrats.

Le milieu expérimenté a ajouté : « Je veux avant tout reprendre du plaisir sur le terrain, être important pour le club et lutter pour le maintien. Avec mon expérience, je veux aider mes coéquipiers et aller chercher le maximum ensemble. »

Le directeur technique Freek Heerkens se réjouit de l’arrivée de Vilhena à Tilburg. « Avec Tonny, nous recrutons un joueur qui connaît évidemment très bien l’Eredivisie et qui a en plus acquis beaucoup d’expérience à l’étranger. Il apporte de la qualité au milieu de terrain, possède une forte personnalité et peut jouer un rôle important au sein du groupe grâce à son expérience. Nous sommes heureux qu’il ait choisi Willem II. »

Vilhena a été formé au centre de formation de Feyenoord et a fait ses débuts en équipe première au début de l’année 2012. Avec le club de Rotterdam, il a remporté le titre de champion des Pays-Bas, ainsi que deux Coupes des Pays-Bas Eurojackpot KNVB et deux Johan Cruijff Schaal.

Le routier a joué pour plusieurs clubs à l’étranger : le FK Krasnodar, l’Espanyol, la Salernitana, Alanyaspor et le Panathinaïkos. Vilhena a également porté à quinze reprises le maillot de l’équipe des Pays-Bas.

Le SC Cambuur avait tenté de recruter Vilhena plus tôt cet été. Willem II est toutefois devenu son nouveau club.