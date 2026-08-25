Tonny Vilhena (31 ans) fait son retour surprise en Eredivisie

Willem II est sur le point de faire revenir Tonny Vilhena en Eredivisie, assure Voetbal International. Le milieu de terrain de 31 ans est encore sous contrat pour un an avec le Panathinaïkos, mais ne figure plus dans les plans du grand club grec et semble en passe de signer à Tilburg à court terme. Vilhena dispose déjà d’un accord verbal avec Willem II, ajoute le journaliste transferts Mounir Boualin.

Vilhena envisage depuis plus longtemps déjà un retour aux Pays-Bas. Plus tôt cet été, le SC Cambuur a tenté de l’attirer à Leeuwarden, mais cette possibilité est désormais écartée.

Selon des sources proches du dossier, l’international néerlandais à quinze reprises devrait bientôt rejoindre Willem II. Le promu veut encore se renforcer davantage lors de la dernière semaine du mercato et s’attache avec Vilhena à la fois de la qualité et une grosse dose d’expérience.

Au milieu de terrain, Willem II a déjà en grande partie pourvu deux postes avec Calvin Twigt et Kasper Boogaard. Twigt est revenu de Go Ahead Eagles et est considéré comme un milieu défensif, tandis que Boogaard est arrivé en prêt en provenance de l’AZ et est utilisé comme milieu relayeur.

Au poste de soutien de l’attaquant, Uriël van Aalst a eu la confiance lors des deux premières journées de championnat. Le jeune milieu de terrain est considéré au sein du club comme un grand talent, mais la question est de savoir si une place de titulaire fixe en Eredivisie n’arrive pas trop tôt à ce stade.

Avec l’arrivée de Vilhena, Willem II va ajouter un joueur qui connaît parfaitement le championnat néerlandais. Le milieu de terrain a été formé à Feyenoord et s’est imposé à De Kuip comme un élément majeur de l’équipe première.

Vilhena a finalement disputé plus de deux cents matches officiels avec Feyenoord avant de partir en 2019 au FK Krasnodar. Il a ensuite porté successivement les couleurs d’Espanyol, de Salernitana, d’Alanyaspor et du Panathinaïkos.

En Grèce, Vilhena est désormais dans une impasse. La saison dernière, le milieu expérimenté n’a joué qu’à trois reprises, si bien qu’un départ cet été paraît logique pour toutes les parties.