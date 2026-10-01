Toni dans le box des accusés : nouveaux détails sur l'affaire de la star d'Al Ahly

Cette fois, Ivan Toney n'est pas apparu sur un terrain de football, mais devant la justice dans la capitale britannique, Londres, l'attaquant d'Al-Ahli saoudien s'étant retrouvé partie à une affaire dont les détails remontent à plusieurs mois, au cœur d'une grave accusation que le joueur conteste fermement.

Toney a comparu devant le tribunal de première instance de Westminster, à Londres, ce jeudi, sur fond d'un incident qui se serait produit à l'intérieur d'une boîte de nuit dans le quartier de Soho au mois de décembre dernier, avant que l'affaire ne prenne un tour judiciaire officiel et que le joueur ne soit appelé à répondre des accusations portées contre lui.

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L'affaire remonte à un incident qui se serait déroulé au 100 Wardour Street, où Toney a été accusé d'avoir agressé un homme du nom de Saber Da Silva, en lui portant un coup de tête et des coups de poing qui lui ont causé des blessures corporelles réelles, selon ce qui a été présenté devant le tribunal.

Selon la chaîne britannique « Sky Sports », l'attaquant anglais a confirmé son identité et ses données personnelles, avant de plaider non coupable de l'accusation portée contre lui, une démarche qui engage l'affaire sur une nouvelle voie judiciaire au cours de la période à venir, plutôt que de clore le dossier au stade de l'accusation.

Toney est arrivé au tribunal vêtu d'une veste noire sur une chemise et une cravate, accompagné de trois personnes de son équipe, tandis que le tribunal écoutait les détails de l'affaire et les faits sur lesquels reposent les accusations portées contre le joueur.

Le procureur Tom Heslop a déclaré que l'incident présumé était survenu à la suite d'une altercation à l'intérieur de l'établissement, tandis que la juge Bronie Clarke a évoqué la possibilité que l'affaire se poursuive devant le tribunal de première instance, avant que Toney ne choisisse d'être jugé devant la Crown Court, en présence d'un juge et d'un jury.

À l'issue de l'audience, Toney a été libéré sous caution sans condition, sa prochaine étape judiciaire devant se tenir devant la Southwark Crown Court le 29 octobre, où les procédures liées à l'affaire devraient se poursuivre.

Cela intervient alors que Toney poursuit son parcours avec Al-Ahli saoudien, après être devenu l'un des noms offensifs les plus en vue de l'équipe, son parcours sportif se mêlant ainsi à un dossier judiciaire toujours ouvert et qui n'a encore fait l'objet d'aucun jugement définitif à ce jour.

Il est important de souligner que la mise en accusation et le fait de plaider non coupable ne signifient pas que le délit est établi ni qu'il y a condamnation, l'affaire restant soumise aux procédures judiciaires, tandis que Toney maintient qu'il est innocent jusqu'à l'achèvement du parcours légal et l'obtention de la décision définitive.