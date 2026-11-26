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Sandro Tonali, milieu de terrain de Tottenham et de la sélection nationale, revient, dans un entretien accordé à Fútbol Emotion Italia, sur plusieurs moments marquants de son passage au Milan, entre 2020 et 2023.

« J’ai deux histoires avec le Milan, raconte le milieu de terrain né en 2000. La première va jusqu’à mes 20 ans, quand je n’étais pas encore entré pleinement dans l’univers du Milan ; la seconde commence à mes 20 ans et couvre les trois années suivantes. J’ai été supporter pendant longtemps tout en jouant. Quand le calendrier le permettait, s’il y avait un match à San Siro alors que nous jouions presque toujours le samedi en Serie B, nous allions souvent le voir. C’est une passion que mon père m’a transmise, je l’ai donc toujours eue en moi, depuis l’enfance. »

Tonali poursuit : « À partir de mes 20 ans, les choses ont changé, parce qu’en tant que joueur, on ne peut pas garder avec son équipe la même relation qu’en tant que supporter. J’ai essayé de le faire la première année, mais je ressentais les choses trop intensément, alors j’ai vécu cette relation autrement par la suite. C’était peut-être encore plus beau, parce que j’ai mis le supporter de côté et commencé à réaliser que je m’étais soudain retrouvé dans mon club de cœur, dans un stade comme San Siro. »

Et de conclure : « La première année n’a pas été facile, j’ai eu quelques difficultés. Mais j’ai aussi eu de la chance, d’une certaine manière, que nous jouions sans supporters. Ce n’était pas agréable, mais pour moi, personnellement, en tant que joueur, c’était bénéfique à ce moment-là, car cela m’enlevait une pression. Malgré tout, c’était pénible parce que, cette année-là, sans supporters, tous les matches ressemblaient à des rencontres amicales. On n’avait pas l’impression de jouer au football. Le Milan représente beaucoup pour moi. »

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Tonali a joué au Milan de 2020 à 2023, disputant 130 matches et inscrivant 7 buts. Il a remporté le titre de Serie A en 2022. En 2023, il a rejoint Newcastle pour 64 millions. Avec les Magpies, Tonai a disputé 110 matches et marqué 10 buts, avant son transfert au Tottenham de Roberto De Zerbi lors du mercato de l’été 2025, pour 108 millions d’euros. Avec les Spurs, Tonali a disputé 9 matches sans marquer, jusqu’à présent, dans cette première partie de la saison 2026-27.

Au cours de sa carrière, le joueur né en 2000 a également remporté le championnat de Serie B avec Brescia en 2019 et la Coupe de la Ligue anglaise avec Newcastle en 2025. En sélection nationale, Tonali compte 38 matches et 4 buts.