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L’ancien milieu d’Arsenal et du Borussia Dortmund Tomas Rosicky a accepté de quitter son poste de directeur sportif du Sparta Prague après le limogeage de l’entraîneur Brian Priske lundi. Le club de l’élite tchèque a procédé à ces changements après une série de cinq matches sans victoire qui le laisse à 13 points du leader, le Slavia Prague.

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Le Sparta limoge Priske après une série de mauvais résultats

Le Sparta a limogé lundi l’entraîneur danois Priske après cinq matches sans victoire. Rosicky quitte également le club d’un commun accord. Arrivé en 2022, Priske avait mené le club à deux titres consécutifs avant de partir pour Feyenoord, puis de revenir la saison dernière. Mais ses mauvais résultats en championnat laissent le Sparta à la quatrième place avec 24 points, à 13 longueurs de son rival de la capitale, le Slavia.

La direction explique le limogeage de l’entraîneur danois

Les dirigeants espéraient que le retour de Priske à Prague permettrait de redresser la situation, mais la prestation décevante face à Liberec a fini par épuiser leur patience. Expliquant cette décision dans un communiqué officiel du club, le vice-président du conseil d’administration, Frantisek Cupr, a déclaré : « Après la trêve internationale d’octobre, la direction du club a donné à Brian l’occasion d’améliorer les résultats et les performances.

« Cependant, la longue série de mauvais résultats de l’équipe s’est accompagnée d’une prestation insatisfaisante contre Liberec, ce qui nous a conduits à décider de le démettre de ses fonctions d’entraîneur. »

Sivok remplace l’ancien joueur emblématique du club

Le départ de Rosicky met fin à huit années passées dans la direction du club où il avait commencé sa carrière de joueur. Formé au Sparta, l’ancien international tchèque s’est illustré à Dortmund et à Arsenal avant de revenir dans son club de jeunesse. L’ancien défenseur central du Sparta Tomas Sivok devrait désormais lui succéder.

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Malgré son départ de son poste actuel, le club souhaite conserver Rosicky dans son organisation. Cupr a ajouté : « Nous savons que perdre totalement l’expérience de Tomas serait une erreur. Nous discuterons donc avec lui dans les semaines à venir d’un éventuel futur rôle au sein du club. »

Un rendez-vous de Ligue Europa attend le Sparta

Le Sparta a peu de temps pour se ressaisir avant de recevoir le club néerlandais AZ, jeudi 26 novembre, pour son cinquième match de la phase de ligue de la Ligue Europa. À la 22e place du classement européen avec seulement quatre points en quatre matches, il a besoin d’une victoire de toute urgence pour relancer ses chances de qualification pour la phase à élimination directe. Stabiliser les résultats sous sa nouvelle direction sera essentiel pour sauver sa campagne européenne comme sa saison en championnat.