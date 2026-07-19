Tom Cruise crée la polémique lors de la finale de la Coupe du monde : qu'a-t-il dit ?... Incroyable !

Le discours enthousiaste prononcé par la star hollywoodienne Tom Cruise juste avant le coup d’envoi de la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine a suscité des réactions mitigées chez les supporters du tournoi, oscillant entre la surprise de sa présence et l’appréciation pour l’emploi du terme approprié désignant ce sport.

Depuis le centre du terrain du « MetLife Stadium », l’acteur de 64 ans a évoqué l’unité mondiale en déclarant : « Il y a plus de 30 jours, 48 nations se sont lancées dans un périple qui a traversé les océans, dépassé les frontières et mêlé les cultures, nous montrant ainsi à tous pourquoi ce sport appartient au monde entier. »

Néanmoins, les puristes présents uniquement pour le football ont tiqué face à cette incursion artistique. Sur les réseaux sociaux, un supporter a jugé le discours « ridicule », tandis qu’un autre s’est interrogé : « Pourquoi Tom Cruise prononce-t-il un discours avant la finale de la Coupe du monde ? Ça suffit ! », tandis qu’un troisième s’indignait : « Quel est le rapport avec le football ? ».

La star de « Mission : Impossible » a toutefois marqué un point apprécié des supporters non américains en utilisant le terme « football », et non la dénomination américaine « soccer ».

Ce choix linguistique a suscité une vague d’éloges sur les réseaux sociaux, où un abonné a écrit : « Il a appelé la Coupe du monde "football" et non "soccer", incroyable ! », tandis qu’un autre a commenté : « Au moins, il l’a appelée "football" et non "soccer" », et un troisième a ajouté : « Il l’a appelée "football" et non "soccer", que tout le monde en prenne bonne note. »

Certains abonnés ont estimé que l’emploi par Cruise du terme international mettait fin à la longue polémique sur la dénomination correcte de ce sport, l’un d’entre eux commentant : « C’est fini, le débat est enfin tranché. »

Si la présence de stars hollywoodiennes lors de grands événements sportifs fait partie des traditions américaines en matière d’accueil d’événements mondiaux, l’acceptation de ces pratiques par le public sportif reste sujette à controverse, en particulier parmi les amateurs de football qui préfèrent se concentrer sur le contenu purement sportif.