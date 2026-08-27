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imago-sport-1081342099.jpgANP
Rian Rosendaal

Traduit par

Tolu Arokodare effectue ses débuts comme titulaire avec l’Ajax contre le FC Sion

Ajax vs Sion
Ajax
Sion
Ligue Conférence, Qualification

L’Ajax retrouve le FC Sion ce jeudi soir en barrages de la Conference League. L’entraîneur Míchel a dévoilé sa composition pour ce duel à la Johan Cruijff ArenA, qui débutera à 20h00 et sera diffusé sur Ziggo Sport.

Marc-André ter Stegen sera comme prévu dans les buts des Amstellodamois. Lucas Rosa est préféré au poste d’arrière droit, tandis que Caio Henrique évoluera sur le côté gauche de la défense.

Aaron Bouwman et Youri Baas formeront la charnière centrale de l’Ajax. Daley Blind n’est pas encore suffisamment en forme pour disputer des minutes et manque donc à nouveau une place dans le onze de départ.

Au milieu de terrain, Míchel a choisi Davy Klaassen, Youri Regeer et Julian Brandt. Regeer devra assurer l’équilibre, tandis que Klaassen et Brandt, récemment recruté, feront le lien avec l’attaque.

La plus grande surprise se situe à la pointe de l’attaque. Tolu va connaître sa première titularisation avec l’Ajax contre Sion et lui est préféré à Marcos Leonardo.

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Steven Berghuis débute à nouveau sur le flanc droit. De l’autre côté, Míchel a choisi Ouazane, ce qui signifie qu’Oscar Gloukh doit lui aussi se contenter d’une place sur le banc.

L’Ajax défend à domicile une position confortable. Les Amstellodamois se sont imposés 2-4 la semaine dernière sur le sol suisse et sont donc proches d’une qualification pour la phase de ligue de la Conference League.

Composition de l’Ajax : Ter Stegen ; Rosa, Bouwman, Baas, Henrique ; Klaassen, Regeer, Brandt ; Berghuis, Tolu, Ouazane.

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