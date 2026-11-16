Comment regarder Togo - Algérie avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Avant-match

Africa Cup of Nations Qualification - Journée 4 17 nov. 2026 - 11:00

L’Algérie se déplace au Togo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations. L’équipe de Brahim Hemdani cherchera à creuser son avance en tête du groupe I et à se rapprocher d’une qualification pour le tournoi.

Les Fennecs arrivent en pleine forme, après avoir remporté leurs deux derniers matches de qualification, et occupent la première place du groupe. Leur récente campagne en Coupe du monde apporte un éclairage supplémentaire sur un effectif qui s’est mesuré au plus haut niveau cette année.

Le Togo, dirigé par Patrice Neveu, occupe la troisième place du groupe I et a besoin de points pour conserver ses espoirs de qualification. Les Éperviers ont montré qu’ils pouvaient gagner, mais leurs résultats lors des dernières rencontres de qualification ont été irréguliers.

L’Algérie domine nettement les confrontations entre les deux équipes, avec quatre victoires lors de leurs cinq derniers duels. Ce bilan comprend un succès 5-1 lors d’un précédent match de cette campagne de qualification, un résultat que le Togo voudra à tout prix éviter de voir se répéter.

L’équipe de Neveu devra faire preuve de beaucoup plus de discipline et d’organisation défensive si elle veut obtenir quelque chose dans ce match. Jouer à domicile lui apporte un certain réconfort, mais l’écart de qualité entre les deux équipes est évident.

Pour tout savoir sur la manière de suivre cette rencontre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations, notamment l’heure du coup d’envoi et les possibilités de diffusion, poursuivez votre lecture.

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