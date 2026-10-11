L'international marocain Hakim Ziyech a reçu les éloges de son entraîneur Tité, qui voit en ses qualités techniques et sa polyvalence offensive un atout précieux pour enrichir les solutions tactiques du club brésilien de Botafogo, notamment au poste de meneur de jeu.

Tité a précisé, dans des déclarations aux médias, que Ziyech possède les qualités nécessaires pour occuper le poste de meneur de jeu, connu sous le nom de numéro 10, grâce à sa capacité à évoluer entre les lignes et à exploiter les espaces, en plus de la possibilité de l'aligner sur les ailes.

L'entraîneur brésilien a révélé que Ziyech a bénéficié de davantage de temps de jeu que ce qui était initialement prévu, en raison du besoin de l'équipe pour ses caractéristiques techniques, soulignant que sa polyvalence offre au staff technique de multiples options dans la composition et la répartition des rôles offensifs.

Tité a indiqué que Medina peut occuper le poste de meneur de jeu dans un style différent de celui de Ziyech, tandis que Montoro est momentanément écarté des plans en raison d'une blessure à la cheville. Il a également expliqué que Danilo Pereira se distingue par sa capacité à progresser balle au pied verticalement et à relier le jeu avec les attaquants, ce qui offre à l'équipe des solutions supplémentaires dans la construction des attaques.

Ces éloges interviennent après la participation de Ziyech à ses deux premiers matchs sous le maillot de Botafogo, où sa prestation a suscité un accueil positif de la part des supporters, qui ont manifesté leur enthousiasme pour ses qualités, signe d'un début prometteur pour la star marocaine avec sa nouvelle équipe.