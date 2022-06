"Tirer froidement sur des gens, ce n'est pas moi", Tony Vairelles clame son innocence

L'ancien attaquant de l'équipe de France clame son innocence alors qu'il vient d'être condamné à cinq ans de prison.

Tony Vairelles a été l'un des joueurs emblématiques du championnat à la fin des années 90 et au début des années 2000. Champion de France 1998 avec le RC Lens, « Tonygoal » a également porté huit fois le maillot de l'équipe de France, inscrivant un but.

Mais sa vie a basculé lors de la nuit du 22 au 23 octobre 2011. A la sortie d'une boîte de nuit, Tony Vairelles et ses trois frères, Jimmy, Giovan et Fabrice, sont impliqués dans une v=bagarre avec les vigiles de l'établissement. Des coups de feu éclatent et trois des quatre videurs sont touchés, dont un grièvement.

Placé en détention provisoire pendant cinq mois, Tony Vairelles vient seulement d'être jugé, dix ans après les faits, et a été condamné en première instance à cinq ans de prison dont deux avec sursis par le tribunal judiciaire de Nancy. Dans l'attente du verdict, interjeté en appel (l'audience devrait se tenir dans quelques mois), l'ancien footballeur a accordé une interview à nos confrères du Parisien dans laquelle il clame son innocence.

« J'ai été condamné au bénéfice du doute. Est-ce dû à ma notoriété ? J'ai en tout cas l'espoir que la cour d'appel nous entende. Il y a trop de zones d'ombre en suspens. On ne peut pas m'expliquer qu'on me condamne alors que la cassette de vidéosurveillance du parking de la boîte a disparu pour être remplacée par une cassette d'un concert des Enfoirés, qu'on me condamne alors qu'on ne m'a pas fait le « tamponnage » (test pour détecter la poudre sur la main d'un tireur) pour savoir si j'ai tiré des coups de feu… Ce ne sont plus des zones d'ombre, mais des incohérences », explique Vairelles.

Concernant les coups de feu, il affirme ne pas en être l'auteur, tout comme ses frères : « Oui, on ne l'a jamais nié, on les a entendus. On aimerait aussi savoir qui est ce tireur, car c'est nous qui pâtissons de tout ça. Depuis le début, eux (la partie adverse) disent qu'il y avait cinq personnes sur le parking, or nous n'étions que quatre. Mais tout a pris tellement d'ampleur, que personne ne veut dire qu'il y a peut-être eu une erreur, que [la justice] est peut-être allée trop vite. Je pense que lorsqu'on nous a mis en prison, c'est parce qu'ils croyaient qu'on était coupables. Mais, aujourd'hui, les moyens de prouver qu'on est innocents existent. […] Moi je le dis, je n'ai jamais tiré sur personne, mes frères n'ont jamais tiré sur personne. Tirer froidement sur des gens, ce n'est pas moi. »