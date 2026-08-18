Le tirage au sort de la phase de groupes de l'AFC Champions League 2 2025, effectué ce mardi dans la capitale malaisienne Kuala Lumpur, a débouché sur des confrontations 100 % arabes, plaçant le club saoudien d'Al-Taawoun dans le groupe 3 aux côtés d'Al-Rayyan (Qatar), d'Al-Faisaly (Jordanie) et d'Al-Nahda (Oman).

La nouvelle édition de la compétition se dispute avec la participation de 32 clubs, selon un système de championnat en matchs aller-retour. La phase de groupes débutera le 15 septembre prochain et se poursuivra jusqu'au 9 décembre 2026.

La Confédération asiatique a fixé les dates des tours à élimination directe : les huitièmes de finale se joueront entre le 9 et le 18 février 2027, les quarts de finale entre le 2 et le 18 mars, les demi-finales entre le 6 et le 14 avril, la saison devant s'achever avec la finale le 15 mai 2027.

Cette année, la compétition compte la participation de 5 clubs déjà sacrés par le passé, à savoir Al-Faisaly (Jordanie), Al-Muharraq (Bahreïn), Al-Seeb (Oman), Al-Kuwait (Koweït) et Nasaf (Ouzbékistan).

Voici les résultats complets du tirage au sort :

Groupe 1 : Al-Wahda (Émirats arabes unis) - Nasaf (Ouzbékistan) - Al-Kuwait (Koweït) - Al-Khaldiya (Bahreïn).

Groupe 2 : Al-Jazira (Émirats arabes unis) - Gol Gohar Sirjan (Iran) - Al-Muharraq (Bahreïn) - Arkadag (Turkménistan).

Groupe 3 : Al-Taawoun (Arabie saoudite) - Al-Rayyan (Qatar) - Al-Faisaly (Jordanie) - Al-Nahda (Oman).

Groupe 4 : Al-Hussein (Jordanie) - Al-Shorta (Irak) - Al-Seeb (Oman) - East Bengal (Inde).

Groupe 5 : FC Seoul (Corée du Sud) - Melbourne Victory (Australie) - Thể Công Viettel (Vietnam) - Persib Bandung (Indonésie) ou Manila Digger (Philippines).

Groupe 6 : Adelaide United (Australie) - Pathum United (Thaïlande) - Lion City Sailors (Singapour) - Tai Po (Hong Kong).

Groupe 7 : Machida Zelvia (Japon) - Shanghai Shenhua (Chine) - Preah Khan Reach Svay Rieng (Cambodge) - Tampines Rovers (Singapour).

Groupe 8 : Gangwon (Corée du Sud) - Kuching City (Malaisie) - Kitchee (Hong Kong) - Phnom Penh Crown (Cambodge).