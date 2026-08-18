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Al-Ittihad v Al-Taawoun - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Tirage explosif en Ligue des champions d'Asie 2 : Al Taawoun affronte Al Rayyan et Al Faisaly

Al-Taawoun
AFC Champions League Two
Al Rayyan
Al Faisaly SC
Arabie saoudite
Qatar
Jordanie

Des confrontations arabes de haut niveau

Le tirage au sort de la phase de groupes de l'AFC Champions League 2 2025, effectué ce mardi dans la capitale malaisienne Kuala Lumpur, a débouché sur des confrontations 100 % arabes, plaçant le club saoudien d'Al-Taawoun dans le groupe 3 aux côtés d'Al-Rayyan (Qatar), d'Al-Faisaly (Jordanie) et d'Al-Nahda (Oman).

La nouvelle édition de la compétition se dispute avec la participation de 32 clubs, selon un système de championnat en matchs aller-retour. La phase de groupes débutera le 15 septembre prochain et se poursuivra jusqu'au 9 décembre 2026.

La Confédération asiatique a fixé les dates des tours à élimination directe : les huitièmes de finale se joueront entre le 9 et le 18 février 2027, les quarts de finale entre le 2 et le 18 mars, les demi-finales entre le 6 et le 14 avril, la saison devant s'achever avec la finale le 15 mai 2027.

Cette année, la compétition compte la participation de 5 clubs déjà sacrés par le passé, à savoir Al-Faisaly (Jordanie), Al-Muharraq (Bahreïn), Al-Seeb (Oman), Al-Kuwait (Koweït) et Nasaf (Ouzbékistan).

Voici les résultats complets du tirage au sort :

Groupe 1 : Al-Wahda (Émirats arabes unis) - Nasaf (Ouzbékistan) - Al-Kuwait (Koweït) - Al-Khaldiya (Bahreïn).

Groupe 2 : Al-Jazira (Émirats arabes unis) - Gol Gohar Sirjan (Iran) - Al-Muharraq (Bahreïn) - Arkadag (Turkménistan).

Groupe 3 : Al-Taawoun (Arabie saoudite) - Al-Rayyan (Qatar) - Al-Faisaly (Jordanie) - Al-Nahda (Oman).

Groupe 4 : Al-Hussein (Jordanie) - Al-Shorta (Irak) - Al-Seeb (Oman) - East Bengal (Inde).

Groupe 5 : FC Seoul (Corée du Sud) - Melbourne Victory (Australie) - Thể Công Viettel (Vietnam) - Persib Bandung (Indonésie) ou Manila Digger (Philippines).

Groupe 6 : Adelaide United (Australie) - Pathum United (Thaïlande) - Lion City Sailors (Singapour) - Tai Po (Hong Kong).

Groupe 7 : Machida Zelvia (Japon) - Shanghai Shenhua (Chine) - Preah Khan Reach Svay Rieng (Cambodge) - Tampines Rovers (Singapour).

Groupe 8 : Gangwon (Corée du Sud) - Kuching City (Malaisie) - Kitchee (Hong Kong) - Phnom Penh Crown (Cambodge).

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