Tim Krul voit un « diamant » à l’Ajax : « Je sais avec certitude que les grands clubs le regardent »

Tim Krul a malgré tout vu un motif de satisfaction du côté de l’Ajax, malgré la prestation décevante des Amstellodamois contre le Shelbourne FC (2-2) : Abdellah Ouazane. C’est ce qu’a expliqué le consultant sur Ziggo Sport.

Ce match nul à Shelbourne n’a pas eu de grandes conséquences pour l’Ajax. Les Amstellodamois s’étaient déjà imposés 3-1 la semaine dernière lors du match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence, ce qui leur permet de se qualifier « tout simplement » pour les barrages.

Ajax n’a absolument pas bien joué, selon Krul. Mais il a tout de même vu « quelques petits motifs de satisfaction ». « Les garçons qui sont entrés : Tolu, Ouazane… », commence l’ancien gardien, avant de poursuivre sur le cas du jeune Ouazane, âgé de dix-sept ans.

« C’est vraiment un diamant, à mes yeux. On va, je l’espère, encore vivre beaucoup de beaux moments avec lui. Vraiment un diamant. »

« C’est quand même l’Ajax : de temps en temps, un garçon comme ça émerge. Et je pense que lui, c’en est vraiment encore un. Je pense que les grands clubs le regardent certainement, car c’est vraiment un régal à voir. Les supporters viennent au stade pour ça. »

Krul voit tout de même un point à améliorer chez le talent. « Ce garçon a parcouru plusieurs fois soixante-dix ou quatre-vingts mètres avec le ballon. Et sur la fin, il doit peut-être garder un peu plus de lucidité, parce qu’il s’est alors complètement retrouvé dans le chaos. Mais c’est aussi ce que j’aime chez ces jeunes. »

Ouazane est entré en jeu jeudi soir à la 57e minute, en remplacement de Julian Brandt. Il s’agissait de son cinquième match officiel avec l’Ajax.