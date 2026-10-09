Tijjani Reijnders n’a pas mis longtemps, après la trêve internationale avec l’équipe des Pays-Bas, à laisser son empreinte à Al-Qadsiah. Le milieu de terrain a ouvert le score vendredi sur un coup franc indirect face à Al-Kholood, lançant ainsi le large succès 0-5.

Reijnders était, comme attendu, titulaire dans le onze de départ de l’entraîneur Brendan Rodgers. Dès la quatrième minute, les visiteurs ont obtenu un coup franc dans une position prometteuse, juste à l’extérieur de la surface. L’international italien Mateo Retegui a remis à Reijnders, qui a trouvé le petit filet d’une frappe : 0-1.

Al-Qadsiah n’a ensuite eu aucun mal à prendre le dessus sur Al-Kholood. Avant même le premier quart d’heure, Christopher Bonsu Baah a fait le break à 0-2 sur une passe du candidat au Ballon d’Or Julián Quiñones.

Musab Al-Juwayr a porté le score à 0-3 avant la pause. Après l’interruption, les malheurs d’Al-Kholood se sont aggravés, avec un penalty manqué par Iker Kortajarena, avant que Retegui n’inscrive son deuxième but de la journée trois minutes plus tard.

Cinq minutes avant la fin, Quiñones a lui aussi été récompensé de son match avec un but mérité. Le Mexicain, qui s’était illustré lors de la dernière Coupe du monde à domicile, a transformé un penalty pour fixer le score final à 0-5.

Reijnders compte désormais quatre buts en championnat cette saison avec Al-Qadsiah, qui réalise jusqu’ici un excellent parcours. Grâce à cette victoire, l’équipe de l’ex-entraîneur de Liverpool Rodgers occupe provisoirement la tête de la Saudi Pro League à la surprise générale.

L’Al-Hilal de Crysencio Summerville, l’Ittihad Club de Steven Bergwijn et Georginio Wijnaldum, ainsi qu’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, peuvent toutefois encore dépasser Al-Qadsiah ce week-end. Al-Hilal et l’Ittihad Club s’affrontent samedi.



