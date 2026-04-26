Des images remarquables circulent en Angleterre : on y voit Pep Guardiola se précipiter vers Tijjani Reijnders pour le serrer dans ses bras immédiatement après le but victorieux de Nico Gonzalez en demi-finale de la FA Cup. Pourtant, le milieu néerlandais avait déjà été remplacé à ce moment-là.

Samedi après-midi, Southampton semblait pourtant en passe de l’emporter après avoir ouvert le score à la 80e minute. Mais les Citizens ont renversé la vapeur grâce à des réalisations de Jérémy Doku et de Gonzalez dans le temps additionnel.

Titularisé au coup d’envoi, Reijnders a cédé sa place à Bernardo Silva à la 86^e minute.

Une minute plus tard, Gonzalez expédiait une frappe lointaine dans les filets. Guardiola, posté sur la touche, filait alors vers le banc pour serrer Reijnders dans ses bras.

Après la rencontre, interrogé par Sky Sports sur cette séquence insolite, le Néerlandais a simplement commenté : « Il est venu tout de suite vers moi. Ce qu’il m’a dit ? Ça, c’est entre nous. »

Recruté cinquante millions d’euros auprès de l’AC Milan l’été dernier, le Néerlandais avait brillé à son arrivée en Angleterre avant de voir son temps de jeu se réduire progressivement au fil de la saison.