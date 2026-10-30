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Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

Tielemans dévoile l'état d'esprit du vestiaire de United concernant le maintien de Carrick

Y. Tielemans
M. Carrick
Manchester United
Premier League
Belgique
Angleterre

Tielemans adresse un message à la direction de United

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Le milieu de terrain belge de Manchester United, Youri Tielemans, a affirmé que les joueurs des Red Devils s'étaient réjouis de la décision de la direction de maintenir Michael Carrick à son poste de directeur technique de l'équipe, au cœur de la pire série de résultats négatifs que traverse le club depuis 2015.

Les pronostics indiquaient largement que Carrick serait le premier entraîneur limogé en Premier League cette saison, après la lourde défaite concédée à domicile sur le score de 3-0 face à Bournemouth, survenue après une autre défaite décevante 4-1 contre Côme en Ligue des champions.

Mais la direction des Red Devils a choisi de ne pas prendre de décision précipitée, accordant à Carrick, qui a porté le maillot du club en tant que joueur entre 2006 et 2018, le temps nécessaire pour redresser la barre et remettre les choses en ordre.

De son côté, Tielemans, qui a rejoint United en provenance d'Aston Villa lors du mercato estival comme l'une des trois recrues destinées à renforcer l'entrejeu, a révélé que la présence de Carrick avait été l'une des principales raisons de sa décision de rejoindre le théâtre des rêves, « Old Trafford ».

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31 oct. 2026

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Dans des déclarations accordées à la chaîne « TNT Sports », Tielemans a confié : « Je suis venu ici en partie à cause de lui, parce qu'il voulait ma présence et mon aide pour l'équipe. »

Il a ajouté, affirmant le soutien du vestiaire à l'entraîneur, selon ce qu'a rapporté le site ESPN : « Je suis donc très heureux qu'il reste, et toute l'équipe ne veut pas de changement brutal. Nous ne voulons pas d'un changement radical qui déstabiliserait davantage la situation ; nous avons au contraire besoin de stabilité, de continuer à travailler dur, et les choses s'amélioreront à un moment donné. »

Rappelons que Manchester United n'a remporté aucune victoire lors de ses 8 derniers matches toutes compétitions confondues, et occupe actuellement la 16e place au classement de la Premier League avec 7 points, à une longueur de Nottingham Forest, qui se trouve en première position de la zone de relégation.

Manchester United espère redresser la barre, lorsqu'il se déplacera demain samedi pour affronter Chelsea, dans l'un des chocs attendus de la neuvième journée de Premier League.

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