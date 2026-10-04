Thijs Dallinga a réagi sur Instagram à sa grave blessure au genou. L’attaquant de 26 ans du FC Cologne s’est rompu le ligament croisé samedi après-midi, ce qui signifie que sa saison est, sauf énorme surprise, déjà terminée.

« Malheureusement, un cauchemar est devenu réalité hier », écrit Dallinga dimanche sur Instagram. « Je n’arrive toujours pas à croire ce qu’il s’est passé. »

« C’est difficile à accepter. Mais je ferai tout pour revenir le plus vite possible. D’ici là, je soutiendrai pleinement l’équipe et ce beau club, afin que la saison se termine malgré tout de la meilleure manière possible. Merci pour tous les messages que j’ai reçus. Je reviendrai. »

Tout a basculé samedi après-midi pour Dallinga lors du match amical face au voisin Viktoria Cologne. Quelques heures plus tard, le FC Cologne a confirmé qu’il avait subi une blessure au ligament croisé et qu’il serait absent pendant plusieurs mois.

Dallinga avait rejoint le club l’été dernier en prêt en provenance de Bologne. Le 29 août, il a vécu des débuts de rêve absolus en Bundesliga : entré en jeu à la 66e minute, Dallinga a renversé à lui seul le déficit de 1-2 contre le TSG Hoffenheim grâce à un doublé, offrant une victoire 3-2.

Lors des deux matches suivants pour lesquels il était disponible, il n’a pas trouvé le chemin des filets. Tout porte donc à croire que son total cette saison restera bloqué à deux buts. Il est même possible qu’il ait déjà disputé son dernier match pour Cologne, même si le club allemand dispose d’une option pour recruter définitivement Dallinga à l’issue de la saison.

Le droitier a jusqu’à présent disputé une seule sélection avec l’équipe des Pays-Bas. Le 21 novembre 2023, il a fait ses débuts avec les Oranje lors du match de qualification à l’Euro contre Gibraltar (0-6).