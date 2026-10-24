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Laver Cup 2026 - Day 2Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Thierry Henry prépare une révolution dans le football féminin

T. Henry
HB Koege vs Barcelona
HB Koege
Barcelona
Ligue des Champions
France
Danemark
Espagne
Égypte
Maroc

Un petit pas qui pourrait changer la donne

L'ancienne star française Thierry Henry cherche à révolutionner le football féminin, par la porte des chaussures de sport, en développant des modèles conçus spécifiquement pour les joueuses au lieu de s'appuyer sur des modèles pensés avant tout pour les hommes, dans une démarche qui allie innovation technologique et investissement dans un marché en croissance accélérée.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a indiqué qu'Henry, légende d'Arsenal et champion du monde avec la France en 1998, travaille sur cette initiative en tant que directeur du football au sein de la société suisse « On », qui cherche à renforcer sa présence dans le monde du football à travers le développement d'équipements sportifs innovants.

Henry a déclaré : « Il y a des joueuses qui portent des chaussures d'hommes, et ce n'est pas normal », en référence à l'écart qui subsiste encore dans la conception des équipements sportifs destinés au football féminin.

La Suissesse Sydney Schertenleib, milieu de terrain du Barça, participe au développement des nouveaux produits de la société, ce qui permet de tirer parti de l'expérience des joueuses professionnelles pour concevoir des chaussures répondant mieux à leurs besoins.

L'initiative repose sur la technologie LightSpray, qui permet de fabriquer une tige extrêmement légère et sans couture, dans le but d'améliorer le confort, la légèreté et la performance sur le terrain.

La société entend profiter de la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil comme d'une plateforme importante pour faire connaître ses nouveaux produits et renforcer sa présence à l'échelle mondiale.

Cette démarche s'inscrit dans la stratégie d'On visant à élargir sa présence dans le football, en profitant de collaborations avec des stars de premier plan, parmi lesquelles Kylian Mbappé, aux côtés de Schertenleib, dans le cadre d'une orientation qui dépasse le sponsoring traditionnel pour investir dans la technologie et la conception d'équipements spécialisés.

Par cette initiative, Henry ambitionne de combler un écart historique dans l'équipement du football féminin, soulignant que l'évolution de ce sport ne se limite pas à l'augmentation du public et des investissements, mais exige aussi des produits conçus spécialement pour répondre aux besoins des joueuses, sur un marché devenu une opportunité commerciale prometteuse pour les marques sportives.


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