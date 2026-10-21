Bien que Thibaut Courtois ait été absent de la sélection belge pour les débuts du sélectionneur Mark van Bommel, la porte reste grande ouverte à un retour. Il n’est toutefois pas acquis qu’il retrouve aussitôt sa place de gardien titulaire.

C’est ce qui ressort des propos tenus par le gardien de 34 ans auprès de DAZN. « J’envisageais peut-être d’arrêter après la Coupe du monde. Mais je dois dire que cette Coupe du monde a été l’un des plus beaux tournois que j’ai vécus avec les Diables Rouges. C’était un groupe formidable. »

Courtois est donc toujours international, même s’il a fait l’impasse sur la dernière période internationale. Le Belge avait besoin de laisser son corps se reposer et a décliné sa convocation pour les matches de Ligue des nations contre la France, l’Italie et la Turquie. « J’avais indiqué que je voulais me reposer », explique Courtois.

« J’ai trouvé cette première période internationale très chargée. D’après ce que les joueurs m’ont dit, c’était bien le cas. Ensuite, il faut aussi retourner immédiatement dans son club et les matches s’enchaînent rapidement. L’Italie, la France, la Turquie… Ce sont des matches difficiles. À ce moment-là, c’était un peu trop, surtout parce que j’avais subi deux blessures musculaires en peu de temps. Ici, j’ai eu une semaine de repos et j’ai pu recharger mes batteries. »

Pour Van Bommel, cela n’a posé aucun problème, raconte Courtois. « Il a clairement indiqué que mon absence ne posait pas de problème. Senne (Lammens, NDLR) et Maarten (Vandevoordt, NDLR) ont bien joué. Si je reviens pour les matches de qualification à l’Euro, ce sera à lui de décider qui il veut aligner. »

Courtois ne part pas du principe qu’il redeviendra automatiquement le premier choix à son retour. « Je ne suis jamais venu en sélection en m’attendant à jouer quoi qu’il arrive. Bien sûr, je connais mes qualités et je sais que je peux être important. Mais la concurrence est toujours une bonne chose. »

« Personne ne doit me garantir une place de titulaire. Si Senne Lammens, Maarten Vandevoordt ou Mike Penders jouent bien et qu’il préfère les aligner, aucun problème. En tout cas, nous ne manquons pas de gardiens en Belgique », conclut-il.