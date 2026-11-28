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Fluminense a répondu à l’appel de ses supporters en prolongeant le contrat de son capitaine Thiago Silva jusqu’à la fin de l’année 2027. Revenu l’été dernier pour ce qui était présenté comme le dernier chapitre de son histoire au club, le défenseur brésilien restera une saison de plus dans son club formateur.

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Thiago Silva s’engage pour une année supplémentaire

Fluminense a confirmé vendredi que Silva avait accepté de prolonger son contrat. Le défenseur expérimenté a signé un nouveau bail courant jusqu’au 31 décembre 2027.

Cet accord assure au capitaine de Fluminense une saison supplémentaire au club. Conserver le leadership de l’un des plus grands défenseurs de l’histoire du Brésil est une excellente nouvelle pour l’équipe et ses supporters. En trois passages au sein du club de Rio de Janeiro, Silva a déjà disputé 229 matches et inscrit 19 buts.

Les supporters exaucés : « O Monstro » reste

Cette prolongation intervient après le large soutien exprimé par les supporters de Fluminense, désireux de voir leur capitaine rester plus longtemps. Dans son communiqué officiel annonçant la nouvelle, le club a célébré sa prolongation en déclarant : « Les supporters l’ont demandé, et O Monstro reste. »

Silva était déjà revenu à Fluminense l’été dernier pour enrichir encore son histoire avec le club. Celui-ci avait présenté son retour comme « le dernier chapitre d’une histoire qui ne finira jamais ». Ce chapitre se prolonge désormais une nouvelle fois, permettant au défenseur central expérimenté de continuer à diriger la défense sur le terrain.

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De Xerem à la scène mondiale, un parcours marquant

Le lien profond qui unit Silva à Fluminense est né au centre de formation du club, à Xerem, où il a évolué de 11 à 18 ans. Il a joué pour la première fois en équipe première entre 2006 et 2009, remportant la Coupe du Brésil en 2007 et contribuant à la qualification du club pour la finale de la Copa Libertadores en 2008.

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Après s’être imposé sur la scène mondiale avec l’AC Milan, le Paris Saint-Germain et Chelsea, Silva est revenu au Brésil en 2024. Il a passé la seconde moitié de la saison 2025-2026 au FC Porto , avant de revenir à Fluminense durant l’été .

Lors de ce deuxième passage, il a été le capitaine de l’équipe pendant son parcours historique à la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025, aux États-Unis. Sous sa direction, Fluminense a éliminé des géants du football mondial pour atteindre les demi-finales du tournoi.

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Un chapitre inoubliable qui se prolonge

Son contrat désormais prolongé jusqu’à la fin de l’année 2027, Silva se concentre sur la prochaine saison de Fluminense. Avec déjà 229 matches disputés pour son club formateur, le défenseur aura l’occasion d’ajouter des apparitions et des buts à son bilan. Pour Fluminense et ses supporters, ce nouveau contrat garantit que leur capitaine restera au cœur de l’équipe la saison prochaine.