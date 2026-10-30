Theo Janssen a su motiver De Treffers avant d’affronter Heracles Almelo au premier tour de la Coupe des Pays-Bas Eurojackpot. L’entraîneur vainqueur a compris qu’un exploit était possible lorsqu’il a découvert la composition de l’équipe visiteuse.

« Quand j’ai vu cette composition, je me suis dit qu’on pouvait peut-être gagner ce match », a expliqué Janssen après la rencontre sur ESPN. « Si Heracles effectue huit changements, c’est qu’il ne nous prend pas au sérieux. Cela a piqué mes joueurs au vif. »

« Les joueurs qui étaient sur le terrain aujourd’hui n’ont pas l’habitude de jouer ensemble. À l’entraînement, ils se retrouvent parfois dans la même équipe lors des oppositions à onze contre onze, mais jamais en match », a poursuivi Janssen, qui a notamment vu Fabian de Keijzer, Sem Scheperman, Djevencio van der Kust et Jean-Paul N'Djoli sur le banc d’Heracles.

« Il ne faut pas nous sous-estimer », a ajouté l’entraîneur du club amateur. « Nous avons une équipe formidable, nous l’avons encore montré ce soir. La tactique est claire, les joueurs savent ce qu’on attend d’eux. Et nous avons tout simplement de bons joueurs, comme on a pu le voir aujourd’hui. »

Vincent Heilmann, entraîneur d’Heracles, assure que son équipe s’était rendue à Groesbeek avec des intentions sérieuses. « Ce sont effectivement des joueurs qui ont eu moins de temps de jeu ces derniers temps. Mais nous n’avons pas joué ce match à la légère. Si je devais rejouer cette rencontre, j’alignerais de nouveau ces joueurs d’entrée. »

« C’est la façon classique, aux Pays-Bas, de voir les choses », a rétorqué l’entraîneur battu aux critiques qui lui sont adressées. « Je comprends que Theo s’en serve. Il le fait bien et intelligemment. Mais je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec le résultat. Les joueurs que j’ai alignés sont assez bons pour gagner ce match. »

Heilmann refuse donc d’employer le terme d’« équipe B ». « Ce serait injuste envers les joueurs. Sans le carton rouge [de Mario Borac, NDLR], je pense vraiment que nous aurions été assez solides physiquement pour finir par l’emporter. Nous aurions dû marquer dans les 55 premières minutes. Sur ce point, je suis critique envers notre jeu offensif. »