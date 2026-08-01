The Times révèle l’énorme salaire qu’Infantino avait en tête pour lui-même

Révélation frappante de The Times ce week-end au sujet de Gianni Infantino. Le patron de la FIFA devait percevoir, avec son projet autour de FIFA Forward Enterprise, un salaire de plus de 30 millions d’euros, en plus de bonus.

Infantino avait eu l’idée de vendre, via la filiale FIFA Forward Enterprise, vingt pour cent des droits de la Coupe du monde. La FIFA aurait ainsi pu gagner environ 3,65 milliards d’euros.

Les 211 fédérations membres de la FIFA pouvaient voter sur l’idée lucrative d’Infantino. Les pays qui auraient voté pour se voyaient promettre une somme de 35 millions d’euros. Les opposants auraient dû se contenter de près de neuf millions d’euros.

Il est désormais clair que ce plan, vivement critiqué, a été abandonné. Infantino a constamment souligné qu’il ne s’enrichirait pas, mais cela s’est avéré douteux selon plusieurs médias.

The Times calcule qu’Infantino aurait perçu un salaire de 30 millions d’euros, plus des bonus, comme conséquence de FIFA Forward Enterprise. Un montant bien plus élevé que son salaire habituel de patron de la FIFA, qui s’élève à trois millions d’euros.

Les plans qui ont fuité passent très mal, notamment auprès de l’UEFA et de la CONCACAF. Plusieurs sponsors de la FIFA s’inquiètent également sérieusement de la manière de travailler d’Infantino.

Les médias aussi adressent de vives critiques à Infantino. Le haut dirigeant suisse n’a toutefois, pour l’instant, pas l’intention de faire un pas de côté à la FIFA.