Tévez crée la surprise à propos de Messi et Ronaldo et révèle la plus grande différence entre les deux légendes !

L'Argentin Carlos Tévez a tranché le débat sur la comparaison entre son compatriote Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo, dévoilant la différence qu'il a lui-même observée entre les deux stars durant la période où il a joué à leurs côtés, dans un témoignage fondé sur une expérience directe avec deux des plus grands footballeurs de l'histoire.

À lire aussi : Vidéo : Houssem Aouar s'envole dans le ciel asiatique à la manière de Ronaldo

Les déclarations de Tévez sont intervenues lors d'un entretien avec Rio Ferdinand, ancien défenseur de Manchester United, dans l'émission « Rio Ferdinand Presents », où il lui a été demandé de choisir entre Messi et Ronaldo, tout en précisant les principales différences qu'il a relevées entre eux sur le terrain et à l'entraînement.

Tévez choisit Messi : le talent inné fait pencher la balance

Tévez a choisi son compatriote Messi, expliquant que ce qui le distingue est sa capacité à exécuter des gestes de manière naturelle et innée, à l'inverse de Ronaldo, connu pour son travail continu et son entraînement intensif afin de développer ses capacités techniques et physiques.

Prochains matchs ALN Saudi Pro League 14:00 ALK Regarder

Tévez a précisé que Ronaldo s'entraînait en permanence sur les détails les plus fins, des gestes avec le ballon aux dribbles, alors qu'il ne voyait pas Messi s'entraîner aux dribbles de la même façon, estimant qu'une grande partie des qualités de la star argentine survient de manière spontanée, ce qui l'a amené à le préférer lorsqu'il fallait trancher entre les deux.

Ronaldo supérieur dans le jeu de tête

Au sujet des différences techniques et physiques entre les deux stars, Tévez a souligné la proximité de leur puissance physique et de leur désir d'atteindre le sommet, estimant que la rivalité entre eux a contribué à la pérennité de leur éclat durant de longues années.

Il a toutefois accordé à Ronaldo un avantage net dans le jeu de tête, soulignant sa supériorité dans ce domaine par rapport à Messi, tout en affirmant que tous deux ont connu une grande progression dans la qualité et la précision de leurs frappes au fil des années, son propos reflétant ainsi la différence de leurs caractéristiques techniques, malgré leur capacité exceptionnelle à faire la différence.

Le témoignage de Tévez revêt une importance particulière, puisqu'il a côtoyé Ronaldo à Manchester United entre 2007 et 2009, et a joué aux côtés de Messi en sélection argentine, ce qui lui a permis d'observer les deux stars de près et de connaître leur approche à l'entraînement comme en match. Néanmoins, son choix de Messi demeure un avis personnel qui reflète son expérience et ne met pas fin au débat persistant autour de la comparaison entre les deux légendes.