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De graves violences ont éclaté jeudi soir à Marseille. Des supporters du club hôte ont pénétré dans le parcage visiteurs et agressé des supporters du Levski Sofia. Des femmes et des enfants n’ont pas été épargnés, rapportent plusieurs médias français et bulgares.

Le match entre l’Olympique de Marseille et le Levski Sofia se disputait jeudi soir au Stade du Vélodrome. Il s’est terminé sur le score de 1-0, mais ce sont surtout les violences survenues en dehors du terrain qui ont fait parler après la rencontre.

L’UEFA avait classé la rencontre à haut risque. Seuls 500 Bulgares avaient donc été autorisés à se rendre à Marseille pour le match, bien moins que le quota habituel de cinq pour cent.

Des incidents avaient déjà éclaté en ville avant le match, mais la situation a véritablement dégénéré dans le stade. Avant la rencontre, des supporters marseillais y ont attaqué des membres des familles et des amis des joueurs du Levski Sofia.

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Le groupe s’est réfugié dans le parcage visiteurs, où se trouvaient les 500 supporters venus de Bulgarie. La situation y a alors dégénéré. Des engins pyrotechniques ont été lancés et des bagarres ont éclaté. Des images montrent une femme violemment agressée.

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Onze personnes ont été blessées. Trois d’entre elles ont subi de graves blessures à la tête et sont dans un état préoccupant.

L’ancien footballeur bulgare Nikolay Bohzov, également présent dans le stade, a raconté ce qu’il a vécu jeudi soir dans les médias bulgares.

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Attaqué dans l’espace VIP, il s’est ensuite enfui vers le bas. « Là, on m’a pressé quatre couteaux contre la gorge. Je vais porter plainte contre eux. J’ai tout filmé. »

À la mi-temps, des responsables de la sécurité de l’UEFA ont rencontré des représentants des deux clubs pour discuter d’un éventuel arrêt du match, mais il a été décidé de poursuivre la rencontre.

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Le président français Emmanuel Macron a condamné avec la plus grande fermeté les violences contre les supporters bulgares. Le président bulgare Iliana Iotova les a qualifiées d’« inacceptables » et de « choquantes ». Il a exigé des explications et que les responsabilités soient établies. L’Olympique de Marseille a également dit regretter la situation et a ouvert une enquête.