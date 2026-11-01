L'entraîneur néerlandais Erik ten Hag a de nouveau adressé des critiques à son ancien joueur Cristiano Ronaldo.

Ronaldo, le capitaine d'Al-Nassr, a travaillé avec Ten Hag pendant une courte période à Manchester United en 2022, mais le Portugais n'avait pas réussi à l'époque à convaincre son entraîneur néerlandais.

Le réseau ESPN a publié les déclarations de Ten Hag, faites dans l'émission « Bonjour, le championnat néerlandais ».

Ten Hag a déclaré : « Toute grande équipe doit chérir sa première star, mais la première star doit aussi faire des concessions dans l'intérêt de l'équipe. C'était tout simplement le problème avec Ronaldo. »

L'actuel directeur technique du club de Twente a ajouté : « Je ne veux pas qu'il y ait de malentendu de ma part, c'est bien sûr un joueur extraordinaire, qui appartient à la liste des grands du football mondial. »

Il a insisté : « Mais la vérité, c'est aussi qu'il n'était plus capable d'offrir le niveau requis au cours des sept ou huit dernières années. Depuis son départ de la Juventus, c'était tout simplement terminé. »

Ten Hag estime que le Real Madrid a pris la bonne décision en se séparant de Ronaldo au bon moment. En 2018, le joueur avait quitté le fort de Santiago Bernabéu pour rejoindre la Juventus.

Il a expliqué : « C'est aussi l'un des grands talents du Real Madrid. Ils savent repérer le moment où le niveau d'un joueur commence à décliner, et à ce moment-là ils s'en séparent alors qu'il est encore, aux yeux du monde extérieur, au sommet de son niveau, tandis qu'en réalité il n'est plus capable de fournir la performance requise. »

Ronaldo, qui était alors âgé de 37 ans, a inscrit 3 buts en 16 matchs sous la direction de Ten Hag.

Ten Hag a poursuivi : « Ronaldo n'était plus capable de se contraindre à endurer les efforts, à tout donner au quotidien et à travailler pour atteindre la meilleure condition physique. Si tu n'es pas prêt physiquement en Premier League, tu n'as aucune chance. »

Ten Hag a révélé qu'il avait parlé avec la star portugaise de sa situation, déclarant : « Tu le mets face à la vérité et tu lui présentes des arguments logiques et convaincants, et alors tout devient parfaitement clair. »

L'analyste sportif Hans Kraay a imaginé la réaction de Ronaldo durant ces conversations, en demandant : « Est-ce qu'il te disait alors que tu n'avais pas toute ta tête ? »

Mais Ten Hag a démenti, répondant : « Non, il n'a pas du tout dit cela. Les preuves étaient très claires. Aujourd'hui, tout est suivi et enregistré dans le football. »

Ten Hag a tenu à souligner de nouveau qu'il considérait Ronaldo comme un joueur de très haut niveau.

Il a déclaré : « Il a remporté la Ligue des champions 5 fois et inscrit ce nombre colossal de buts. Il a tellement apporté au football. Nous avons tous pris plaisir à le regarder, moi y compris. Mais à cette époque, je devais prendre des décisions qui allaient dans l'intérêt de l'équipe et du club. »

On a demandé à Ten Hag s'il était difficile de placer une star de l'envergure de Ronaldo sur le banc des remplaçants, voire de l'écarter de la liste de l'équipe à certaines occasions.

Il a répondu : « Personne n'est plus grand qu'un club ou qu'un pays. Cristiano Ronaldo ne fait pas exception à cette règle, Lionel Messi non plus. Au final, l'intérêt de l'équipe passe toujours avant tout. »