Ten Hag ouvre le feu sur Ronaldo : il a laissé tomber Manchester United et ne courait pas

Le Néerlandais Erik ten Hag, ancien entraîneur de Manchester United, est revenu sur son différend avec la légende portugaise Cristiano Ronaldo, révélant de nouveaux détails sur les raisons des tensions entre eux et reprochant à l'ancienne star du club de ne pas avoir respecté les exigences physiques et techniques qu'il imposait à ses joueurs, tout en reconnaissant sa place parmi les plus grandes stars de l'histoire du football.

Ten Hag avait pris les rênes de Manchester United à l'été 2022, remportant la Coupe de la Ligue anglaise lors de sa première saison, puis la Coupe d'Angleterre en 2024, avant d'être limogé en octobre de la même année.

Dans un entretien accordé au journal « The Athletic », Ten Hag est revenu sur les coulisses de sa crise avec Ronaldo, affirmant que le départ du joueur n'avait pas été une décision facile, mais qu'il estimait que l'intérêt de l'équipe et la discipline collective lui imposaient de prendre des décisions non influencées par le nom ou le passé du joueur.

L'entraîneur néerlandais a déclaré : « Il a laissé tomber l'équipe, et il m'a laissé tomber moi aussi, parce que nous préparions la saison en comptant sur sa présence. »

Il a ajouté : « Je me suis rendu au Portugal pour discuter avec lui des objectifs que je cherchais à atteindre avant de prendre la responsabilité d'entraîner Manchester United. »

Il a précisé : « C'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, et je le respectais énormément, mais en tant qu'entraîneur, je devais prendre une décision rationnelle et m'appuyer sur les joueurs que je jugeais les plus adaptés à l'équipe. »

La crise de Ronaldo à l'entraînement

Les critiques de Ten Hag ne se sont pas limitées au seul différend personnel, puisqu'il a révélé que l'aspect physique avait été l'une des principales causes de sa crise avec la star portugaise, indiquant qu'il l'avait confronté à propos de ce qu'il considérait comme un manque d'investissement à l'entraînement et une incapacité à atteindre le niveau requis.

L'entraîneur néerlandais est revenu sur les entraînements intensifs qu'il avait imposés à ses joueurs après la défaite contre Brentford sur le score de quatre buts à zéro en août 2022, expliquant que Ronaldo n'avait bouclé que deux tours sur les trois prévus.

Il a également évoqué les discussions qu'ils avaient eues au sujet des déplacements de l'attaquant sur le terrain, déclarant : « Je lui disais à de nombreuses reprises : Ronny, tout le monde veut t'aider à te placer dans la bonne position, mais si tu n'es pas capable de pénétrer dans la surface de réparation, tu ne pourras pas marquer. »

Ten Hag a poursuivi, selon son récit : « Il ne courait pas, que nous ayons le ballon ou que nous le perdions, et la raison en était qu'il ne s'était pas préparé comme il le fallait. »

L'ancien entraîneur a insisté sur le fait qu'il ne demandait pas à Ronaldo de presser les adversaires jusqu'à l'épuisement, mais qu'il attendait de lui qu'il atteigne la condition physique lui permettant d'accomplir les tâches requises, estimant que le statut de star n'exempte aucun joueur du respect des exigences de l'équipe.

Travailler pour l'équipe

Ten Hag a abordé l'influence du comportement des joueurs au sein du groupe, soulignant que certaines stars pouvaient encourager leurs coéquipiers à ménager leurs efforts lors des entraînements, ce qu'il jugeait inapproprié tant que les joueurs n'avaient pas encore atteint le niveau physique requis.

Il a déclaré : « Toute grande équipe doit chérir son grand joueur, mais le grand joueur doit lui aussi travailler pour l'équipe. »

Il a ajouté que ménager ses efforts pouvait se comprendre lorsqu'un joueur atteint le sommet de sa forme physique, mais que la priorité, au départ, devait être le travail et l'entraînement jusqu'à atteindre le niveau requis.

Ten Hag est allé jusqu'à affirmer que le problème n'était pas lié à Ronaldo seul, mais s'étendait, selon son analyse, à la mentalité de certains joueurs pour qui le football ne représentait pas la priorité absolue, ce qui a compliqué sa mission d'imposer les standards qu'il souhaitait au sein de Manchester United.