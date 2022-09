Ten Hag fait une annonce au sujet du prochain mercato

L’entraineur mancunien a admis qu’une réunion devait bientôt se tenir pour discuter des joueurs à recruter durant le mois de janvier.

L'entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, affirme que des réunions de transfert sont prévues ce mois-ci.

Ten Hag assure que Man United est ouvert à renforcer son équipe durant la mi-saison alors que le premier quart du championnat ne s’est pas encore écoulé. Les résultats sont aussi au beau fixe, mais il y a cette volonté de renforcer un peu plus l’équipe.

"Il faut toujours rendre les trêves internationales utiles", a déclaré Ten Hag à MUTV. "Nous avons de nombreuses réunions (prévues), nous devons améliorer les structures dans et autour du club, nous le ferons".

« Nous devons encore améliorer l’équipe »

"Nous allons également nous pencher sur la fenêtre de janvier ou celle de l'été prochain, mais aussi sur l'amélioration de notre façon de jouer en établissant des plans et, bien sûr, cette période à venir avec un match tous les trois jours, nous devons nous préparer à cela", a poursuivi le technicien batave.

Et concernant la gestion du groupe durant ce break international, le coach batave a confié : "Les joueurs : 90% sont absents, les autres vont s'entraîner correctement et pour le reste nous devons nous préparer très bien et j'espère que tout le monde restera en forme, reviendra en bonne santé et que nous repartirons à l’attaque."