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Le PSV Eindhoven veut tenter de faire venir Kevin De Bruyne aux Pays-Bas et a présenté à Naples une première offre officielle pour obtenir son départ en janvier.

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Après des semaines de rumeurs, de déclarations et d’ouvertures, sur fond de rupture plus ou moins totale avec l’entourage du club et la ville de Naples, les choses commencent à bouger : Kevin De Bruyne pourrait réellement se rapprocher d’un départ anticipé lors du prochain mercato hivernal.

Le PSV Eindhoven profite notamment du souhait de la famille du meneur de jeu belge, aussi brillant en sélection que décevant sous le maillot de Naples, de se rapprocher de chez elle. Selon le Telegraaf, aux Pays-Bas, le club a présenté au président De Laurentiis une première offre officielle pour le recruter définitivement. Que va faire Naples désormais ?

LA RUPTURE ENTRE L’ÉPOUSE DE DE BRUYNE ET NAPLES - Ces derniers jours, les propos de l’épouse de De Bruyne, Michele Lacroix, avaient alimenté les rumeurs. Dans un entretien accordé au magazine NINA, elle s’est plainte de la qualité de la vie familiale dans la ville :



« À Manchester, les gens avaient fini par s’habituer à Kevin et ne faisaient presque plus attention à lui. Mais à Naples, c’est différent. On se dit que plus tôt nous partirons, mieux ce sera. Kevin ne s’amuse pas. Nous réfléchissons ensemble à l’avenir et nous nous disons de plus en plus souvent : nous irons vivre ici, dans le Limbourg (région à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas, non loin d’Eindhoven, ndlr). »



Ces propos ont créé une véritable fracture avec les supporters napolitains, qui se sont aussitôt rendus sur les réseaux sociaux de De Bruyne et de sa compagne pour les attaquer durement et critiquer vivement ces déclarations, les invitant à partir au plus vite.

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UNE OFFRE PEU ÉLEVÉE - Les rumeurs concernant le PSV sont parties de là. Le club a toutefois entrevu la possibilité de tirer parti de cette situation. Selon le quotidien néerlandais, une offre officielle concrétisant cet intérêt a été présentée ces derniers jours, même si son montant est, à ce stade, étonnamment bas. Il serait question d’environ 2 millions d’euros, presque une forme d’indemnité pour la résiliation du contrat du Belge, à seulement 6 mois de l’expiration prévue de son contrat actuel.

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LA STRATÉGIE DE NAPLES POUR DE BRUYNE - Rappelons que De Bruyne est l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif napolitain, avec un salaire annuel de 5,5 millions d’euros plus des bonus, ainsi qu’une prime à la signature de 10 millions d’euros qu’il a déjà touchée. Son contrat comporte aussi une option de prolongation automatique d’une saison supplémentaire, mais le club ne l’envisage pas à ce jour.

De Laurentiis veut commencer à réduire les coûts fixes de l’équipe, et les salaires des joueurs d’un certain âge pèsent évidemment dans la balance. Malgré cela, laisser partir un joueur comme De Bruyne n’était pas, à ce jour, une priorité : pour Massimiliano Allegri, le Belge reste un élément incontournable. C’est plutôt Frank Anguissa qui est le plus susceptible de quitter le milieu de terrain napolitain.

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IL N’EST PAS INTRANSFÉRABLE - Les montants seront inévitablement déterminants : à 2 millions d’euros, malgré l’économie réalisée sur son salaire, l’opération n’en vaut pas encore la peine pour De Laurentiis. La possibilité de négocier n’a toutefois pas été écartée. Face à des propositions plus convaincantes, Naples pourrait bel et bien tourner la page d’une histoire d’amour qui n’a jamais vraiment commencé.