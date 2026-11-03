Javier Tebas, le président de la Liga, a exprimé son soutien à la famille de Jesús de Miguel, joueur de Tenerife, décédé ce mardi à l'âge de 30 ans.

Tenerife avait annoncé le décès de son joueur à huit heures ce mardi matin, une nouvelle qui a plongé le club, ses supporters et la famille du football dans une profonde tristesse.

Tenerife a déclaré au début de son message : « Nous sommes anéantis par la douleur, la parole nous manque sous le choc, et nous ne pouvons croire que cela soit réel. »

Et d'ajouter : « Il n'existe aucun mot de réconfort, ni rien qui puisse atténuer ce sentiment empli de chagrin. Nous sommes aux côtés de sa famille éplorée et de ses proches, ainsi qu'aux côtés de tous les membres de la famille de Tenerife qui pleurent aujourd'hui cette fin cruelle. »

Tebas a réagi à cet événement, dans une publication sur le réseau « X », déclarant : « Je suis profondément attristé par le décès de Jesús de Miguel Alameda, joueur du club de Tenerife. Nous partageons tous aujourd'hui la douleur de cette perte immense et irremplaçable. »

Il a ajouté : « J'adresse mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses coéquipiers et à tous les membres de son club, et je leur exprime toute mon affection et mon soutien en ces moments difficiles. »