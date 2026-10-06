Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, a adressé un message au ton ferme au Real Madrid au sujet de l'affaire Negreira, défendant une nouvelle fois les démarches de la Ligue et critiquant la manière dont la chaîne de télévision du Real Madrid a traité l'affaire.

Sur son compte officiel « X », Tebas a écrit : « Je reste pleinement convaincu du même avis concernantl'affaire Negreira. Ce qui s'est passé était extrêmement grave et doit faire l'objet d'une enquête jusqu'au bout. »

Et d'ajouter : « Il est normal d'enquêter sur des faits qui se sont achevés il y a des années, mais il est totalement inacceptable de construire en 2026 un récit selon lequel Negreira continuerait d'influencer l'arbitrage espagnol aujourd'hui. C'est scandaleux. Et le répéter sur la chaîne du Real Madrid ne le rend pas vrai. »

Il a poursuivi : « C'est précisément pour cette raison que des procédures judiciaires existent depuis des années : pour établir si les paiements ont influencé le système d'arbitrage, en particulier les promotions et les rétrogradations des arbitres, et pour déterminer si ces actes constituent une corruption sportive et entraînent des conséquences pénales. Que les juges mènent leurs enquêtes, que toutes les preuves soient réunies, et qu'ils suivent l'affaire jusqu'au bout. »

Le président de la Ligue espagnole a enchaîné : « Mais, en attendant, que veulent certains ? Veulent-ils que nous excluions le FC Barcelone et sa direction actuelle du championnat ? Veulent-ils que la Ligue se substitue aux tribunaux, rende son propre verdict et applique une sanction avant qu'une décision de justice ne soit prononcée ? De surcroît, le délai de prescription en matière disciplinaire sportive espagnole est écoulé. Cela a été expliqué à maintes reprises. »

Il a continué : « On peut critiquer durement ce qui s'est passé — et je l'ai fait dès le début — tout en refusant d'accepter l'affirmation mensongère selon laquelle Negreira continuerait d'influencer l'arbitrage espagnol de nombreuses années après la fin de ces faits. Il ne s'agit pas d'une quête de la vérité, mais d'une tentative de maintenir un récit en vie. »

Tebas a conclu son message en lançant un appel à la chaîne de télévision du Real Madrid et aux autres journalistes : les faits sont suffisamment graves sans qu'il soit nécessaire d'en inventer davantage, ce que fait la chaîne de télévision du Real Madrid. »







