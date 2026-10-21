Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole (La Liga), a accordé un entretien au quotidien français L'Équipe après une semaine mouvementée, au cours duquel il a passé en revue tous les sujets d'actualité, de la course au Ballon d'Or jusqu'à son différend public avec le Real Madrid à la suite de ses déclarations comparant la stratégie médiatique du club madrilène à la propagande nazie.

Après avoir appris que le Conseil supérieur des sports envisageait d'ouvrir une enquête sur ces déclarations, Tebas a décidé de donner un entretien à l'un des journaux les plus diffusés au monde pour se défendre.

Tebas a déclaré, selon les propos rapportés par le site de la radio espagnole Cadena SER : « Je n'ai traité personne de nazi, je parlais d'une stratégie de communication. »

Concernant la course au Ballon d'Or, la réponse de Javier Tebas a surpris, puisqu'il a ignoré le nom de Lamine Yamal, la star du Barça et l'un des principaux favoris pour remporter le trophée lors de la cérémonie prévue lundi prochain à Londres.

Le président de la Ligue espagnole a fait l'éloge de Rodri et de Kylian Mbappé, affirmant que la victoire de Mbappé constituerait une récompense méritée.

Il a ajouté : « Si Mbappé remporte le Ballon d'Or, ce sera mérité, mais j'espère que Rodri renouvellera son exploit. »

Il s'est longuement attardé sur les performances de Mbappé, précisant qu'il est « l'un des meilleurs joueurs du monde, une star mondiale, un grand joueur qui apporte énormément à son équipe et au championnat en général ».

À propos de Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), il a indiqué qu'il n'était pas non plus un président digne de la FIFA.

Il a poursuivi : « Je m'oppose à lui depuis dix ans, et je n'ai pas changé d'avis. Les événements récents confirment mon point de vue. Il prend des décisions unilatérales sans consulter les parties concernées, et en particulier les fédérations. La plupart de ses décisions, qu'elles concernent le calendrier, les compétitions ou l'élargissement de la Coupe du monde des clubs, portent gravement préjudice aux championnats nationaux, grands comme petits, et donc aux joueurs eux-mêmes. »

Il a conclu ses déclarations : « L'image de la FIFA a été gravement ternie pendant des années. Quant à Infantino, c'est clair : son image est loin d'être idéale. »



