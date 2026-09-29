Te Kloese va avoir un successeur néerlandais au sein de l’EFC avec le directeur de l’Ajax

Menno Geelen a intégré le conseil d’administration de l’European Football Clubs (EFC, anciennement ECA), la plus grande et la plus importante organisation de défense des intérêts des clubs européens. Lors d’une élection mardi à Copenhague, le directeur général de l’Ajax a été officiellement nommé. La KNVB et l’Eredivisie soutiennent unanimement la nomination de Geelen.

« Le conseil d’administration de l’EFC est l’organe décisionnel suprême du football de clubs européen. Le conseil est composé de représentants de clubs européens et d’experts indépendants. Pour le football néerlandais, avoir une voix au sein de ce conseil est d’une grande valeur », a expliqué l’Ajax dans un communiqué publié sur son site.

Geelen avait déjà été élu auparavant au sein du comité des compétitions de clubs de l’UEFA. « Ce comité travaille au niveau stratégique sur les compétitions européennes de clubs et conseille sur des sujets tels que le format des compétitions, la répartition des revenus, les critères d’accès, les procédures de tirage au sort et l’attribution des finales européennes. »

De Telegraaf rapporte que Geelen prend au sein de l’EFC la succession de Dennis te Kloese. Ce dernier a dû céder sa place après son départ de la direction de Feyenoord.

Te Kloese, parti pour Monterrey, au Mexique, a travaillé au sein de l’EFC entre 2023 et 2026. Avec Geelen, les Pays-Bas ont de nouveau un représentant au sein de l’organe.

Geelen est lié à l’Ajax depuis 2010 et a notamment travaillé comme directeur commercial. En mars 2025, il a été nommé directeur général, avec un contrat courant jusqu’à la mi-2027.

Le dirigeant de l’Ajax renonce par ailleurs à un bonus, comme cela a été annoncé la semaine dernière. Geelen estime qu’au vu de la saison décevante sur le plan sportif, il ne mérite pas de bonus.