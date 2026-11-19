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Le milieu de terrain italien de Watford, Edoardo Bove, rêve de rejouer en Italie, mais seulement sous le maillot des deux équipes qu’il a déjà portées : la Roma et la Fiorentina.

Son agent Diego Tavano le confirme auprès de Radio Sportiva : « J’espère que Watford ne sera qu’une très belle parenthèse. J’ai un immense respect pour le club du président Pozzo, que je remercie de nous avoir donné la formidable occasion de revenir dans le football de haut niveau. La Championship est un championnat difficile, dont l’intensité est presque au niveau de la Premier League, ce championnat qu’Edo rêve de conquérir. Et si la réglementation devait changer en Italie, un retour fantastique, un retour de rêve, à la Roma ou à la Fiorentina serait peut-être envisageable. Ce serait forcément dans l’un de ces deux clubs, pas ailleurs. »

Un éventuel retour de Bove dépend d’un changement de la réglementation italienne sur l’aptitude à la pratique sportive, difficile à imaginer pour le moment.

Le 1er décembre 2024, lors de Fiorentina-Inter, il est en effet victime d’un arrêt cardiaque et transporté d’urgence à l’hôpital de Careggi, où il est admis en soins intensifs. Après une intervention chirurgicale pour l’implantation d’un défibrillateur cardiaque sous-cutané, Bove quitte l’hôpital le 14 du même mois.

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En fin de saison, il retourne à la Roma à l’issue de son prêt. Le 17 janvier 2026, il résilie son contrat avec le club d’un commun accord, faute d’avoir obtenu l’aptitude à la pratique sportive en compétition en Italie.

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Le 21 janvier 2026, Bove signe donc jusqu’en juin 2031 avec Watford, club de deuxième division anglaise appartenant à la famille Pozzo, comme l’Udinese. Il a disputé 18 matches en Angleterre jusqu’à présent et marqué un but contre Wrexham le 17 mars dernier.

Un documentaire consacré à l’histoire de Bove, intitulé « In un battito », est par ailleurs sorti.

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L’inscription à l’ordre du jour du texte de loi qui porte son nom est attendue en janvier. Celui-ci est bloqué depuis trop longtemps faute de financements.

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