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Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

Tarek Dhiab : aucun attaquant n'est capable de dribbler la star d'Al-Hilal

Al Hilal
M. Mahzari
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Qu'a déclaré l'ancienne star d'Al Ahly ?

Le Tunisien Tarek Dhiab, ancien joueur d'Al-Ahli, estime que son homologue Al-Hilal possède un groupe de joueurs remarquables, précisant que l'équipe s'est nettement améliorée sous la direction de Simone Inzaghi.

Al-Hilal a signé une victoire difficile face à Al-Fateh, hier samedi, sur le score de deux buts à zéro, en clôture de la 12e journée du championnat saoudien Roshn Pro League.

À lire également : des buts sans précédent, la 12e journée inscrit un record historique inédit !

Tarek Dhiab a déclaré dans des propos tenus sur le réseau « Thmanyah » : « Al-Hilal possède un groupe de joueurs remarquables, en particulier l'arrière droit Mohamed Mahzari, qui a su se développer de manière évidente et constitue une recrue gagnante pour Al-Hilal sans le moindre doute. »

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Il a ajouté : « C'est un joueur formidable qui a su s'imposer aussi bien offensivement que défensivement, et le plus important, c'est la difficulté qu'éprouve n'importe quel attaquant à le passer, car il résiste avec une très grande solidité. »

Au sujet de l'obtention par Mahzari du trophée d'homme du match, il a répondu : « Il le mérite sans aucun doute, car c'est un grand atout pour l'équipe d'Al-Hilal. »

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