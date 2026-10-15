Dusan Tadic a reçu un accueil remarqué jeudi soir, lors de sa sortie à la 82e minute du match de Ligue Europa entre le NEC et le Levski Sofia. Le Serbe de 37 ans a dû quitter le terrain en raison de crampes et a été accueilli par des applaudissements nourris des supporters à De Goffert, après avoir essuyé quelques sifflets timides plus tôt dans la soirée.

Avant le match Ajax - NEC (1-), Tadic avait tenu des propos que tout le monde n’avait pas appréciés. « Avec tout le respect que je dois au NEC, j’avais l’habitude de jouer dans des clubs qui remportent des trophées. L’Ajax était et reste ma référence », avait déclaré l’attaquant à NU.nl.

L’accueil réservé à Tadic était particulièrement scruté avant cette rencontre européenne, en raison de ses déclarations très commentées. Quelques sifflets se sont fait entendre par moments pendant le match, mais l’ancien joueur de l’Ajax n’a pas été massivement sifflé.

Lors de sa sortie à la 82e minute, l’ambiance dans les tribunes a pris un tour nettement positif. Brent van Ooijen, commentateur de Ziggo Sport, a immédiatement relevé les applaudissements : « Il est tout de même un peu rentré en grâce. »

Van Ooijen a ensuite fait l’éloge de l’attaquant expérimenté, vivement critiqué ces derniers jours. « Parce qu’il est honnête, il est sincère. Il est lui-même, authentique », a déclaré le commentateur, avant d’ajouter : « Et il ne l’a pas dit en ces termes. Mais il donne aussi tout pour le NEC. »

Plus tôt dans la soirée, Van Ooijen avait perçu une tout autre réaction dans les tribunes de Nimègue. Après que Tadic a perdu un duel près de la ligne médiane au début de la seconde période, des murmures de mécontentement et des sifflets se sont fait entendre.

« Le public reste critique envers Dusan Tadic au moindre petit moment. À ses yeux, il a quelque chose à prouver », a constaté le commentateur.



