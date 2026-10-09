Dusan Tadic aborde avec des sentiments mitigés son retour à la Johan Cruijff ArenA. Le Serbe de 37 ans affrontera l’Ajax samedi soir avec le NEC, le club amstellodamois conservant toujours une place particulière dans son cœur. Auprès de NU.nl, Tadic reconnaît qu’il a beaucoup de mal avec l’écart de niveau entre les deux clubs.

Pour Tadic, ce sera des retrouvailles chargées d’émotion avec le club dont il a porté les couleurs entre 2018 et 2023. « Ajax a toujours été le club de mes rêves. Quand j’étais enfant, j’avais un maillot de l’Ajax accroché dans ma chambre. J’ai été capitaine durant une période fantastique, pendant laquelle nous avons écrit l’histoire et remporté des trophées. Bien sûr, l’Ajax a changé. Mais honnêtement ? Cela reste le club de mes rêves. »

Si Tadic occupe aussi un rôle de leader au NEC, il constate que les circonstances sont sensiblement différentes. « Il y a tellement de choses à corriger au NEC, mais ce n’est évidemment pas possible. Alors je me concentre sur les choses les plus importantes. Avec tout le respect que j’ai pour le NEC, j’avais l’habitude de jouer dans des clubs qui gagnent des trophées. L’Ajax était et reste ma référence », a déclaré le Serbe.

Les lourdes défaites contre Cambuur (3-0) et la Juventus (5-0) ont profondément marqué Tadic. « À l’Ajax, avant chaque match, la question était de savoir combien de buts nous allions marquer. C’était douloureux de constater que Cambuur aurait très bien pu inscrire six buts contre nous. »

Prochains matchs AJX Eredivisie 15:00 NEC

Sur le plan personnel aussi, Tadic doit s’habituer à son nouvel environnement. Alors qu’à l’Ajax, il profitait de la qualité de ses coéquipiers, ses idées offensives se concrétisent moins souvent au NEC. « Je réalise régulièrement des actions préparatoires et je ne reçois pas le ballon. Ou alors on ne me le rend pas après quelques touches de balle. Mon cerveau va donc apparemment trop vite. »

Cette situation provoque régulièrement de la frustration chez l’ancien capitaine de l’Ajax. « C’est difficile pour moi, je suis souvent en lutte avec moi-même et alors ça tempête dans ma tête », reconnaît Tadic.

Le rendez-vous avec l’Ajax prend une dimension supplémentaire en raison de sa relation particulière avec les supporters amstellodamois. Tadic a d’ailleurs encore été bruyamment ovationné récemment après le match de Conference League entre l’Ajax et son ancien club, la Vojvodina. « J’ai toujours eu une connexion formidable avec les supporters, ce sentiment est ancré si profondément », raconte-t-il.

Si Tadic venait à marquer samedi soir contre son ancien amour, il ne pense pas en tirer beaucoup de plaisir. « Si je marque pour le NEC contre l’Ajax, ce sera le but le plus sadique de ma carrière », dit-il. Un retour à Amsterdam, il est loin de l’exclure : « L’Ajax, mon ex-femme ? Non, l’Ajax est toujours ma femme. Cette saison, c’était encore trop tôt, mais un jour je veux revenir à l’Ajax, comme entraîneur. »

Les suiveurs du football stupéfaits par l’interview de Tadic

Les déclarations de Tadic sur sa propre équipe passent très mal auprès de plusieurs supporters. « Demain, après ce genre de déclarations, tu le laisses quand même à la maison », écrit Bjorn sous la publication d’ESPN sur X. Sjakie s’adresse directement à l’entraîneur Dick Schreuder : « Tadic sur le banc tout le match demain, ou mieux encore : laissez-le chez lui et donnez-lui des corvées. Merci de ma part et de celle de nombreux supporters du NEC. »

Sven, lui non plus, ne comprend guère l’attitude de l’attaquant expérimenté. « Haha, sympa comme coéquipier. À mettre directement en tribune, un type comme ça. Ça ne fait qu’affaiblir ton équipe », lâche-t-il avec sarcasme. Gon va dans le même sens : « Bon courage avec ça. Il faut l’avoir dans son équipe. C’est tellement démoralisant. »

D’autres supporters remettent surtout en cause l’autocritique de Tadic. « Habitué à jouer dans des clubs qui gagnent des trophées ? Il n’a littéralement gagné des trophées qu’à l’Ajax, rien du tout dans tous ses autres clubs », écrit Nibor. Nick va encore plus loin : « Moi, je le sortirais du groupe, cet idiot. En plus, il n’a encore fait aucun bon match avec le NEC. »