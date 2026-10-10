Dusan Tadic s’est attiré la colère de Robert Maaskant avec une interview remarquée accordée à NU.nl . L’attaquant de 37 ans du NEC a ouvertement critiqué vendredi le niveau de ses coéquipiers, ce qui lui vaut une vive réaction de la part de Maaskant. Vurnon Anita comprend lui aussi très peu les déclarations de l’expérimenté ex-joueur de l’Ajax. Les consultants s’attendent à ce que Tadic ait des problèmes après ses propos.

Tadic est longuement revenu dans l’interview sur sa période à l’Ajax, où il est devenu entre 2018 et 2023 l’un des joueurs les plus importants du club. Le Serbe s’est montré élogieux envers son ancien employeur, mais nettement moins positif au sujet des qualités de ses actuels coéquipiers au NEC.

C’est surtout la manière dont Tadic décrit la différence de niveau entre lui et ses partenaires qui provoque un certain remous. « C’est plus difficile d’avoir des joueurs moins bons autour de soi. Je fais régulièrement des actions préparatoires et je ne reçois pas le ballon. Ou alors on ne me le rend pas. Mon cerveau va apparemment trop vite, alors », a raconté le vétéran.

Ces déclarations ont rapidement valu à Tadic une importante vague de critiques sur les réseaux sociaux. L’interview a aussi été longuement évoquée vendredi dans NOS Studio Sport Voetbal , où Anita comme Maaskant se sont montrés critiques à l’égard de l’attitude de l’attaquant.

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Anita s’attend à ce que les mots de Tadic ne restent pas sans conséquences au sein du groupe du NEC. « Je ne pense pas que cela sera accueilli à bras ouverts au NEC », a réagi l’ancien international néerlandais et curacien. « Je pense que cela va circuler dans le vestiaire et que les garçons vont lui en parler. Ce n’est pas possible. »

Maaskant rejoint clairement les critiques d’Anita et va même un pas plus loin. « Je l’espère. J’espère vraiment qu’il y a des personnalités dans ce vestiaire du NEC qui lui diront : “Dis donc, ferme un peu ta bouche et montre-le d’abord toi-même” », a réagi l’ancien entraîneur notamment de NAC Breda, du FC Groningue et de Helmond Sport.

L’ancien entraîneur juge déplacé que Tadic évalue ses coéquipiers publiquement de cette manière. « Ce ne sont pas des remarques que l’on fait sur ses coéquipiers. »