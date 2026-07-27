Dusan Tadic est ravi de son retour aux Pays-Bas, comme l’a souligné la recrue du NEC dans un entretien accordé au média du club. Le milieu de terrain, également capable d’évoluer en attaque, âgé de 37 ans, a signé pour deux saisons à Nimègue.

Tadic a déjà porté aux Pays-Bas les couleurs du FC Groningue, du FC Twente et de l’Ajax. « Il est important de souligner que j’ai un lien avec mes anciens clubs ici, surtout avec l’Ajax. Tout le monde sait ce que ce club représente pour moi. »

« Ce lien existera toujours. Mais maintenant, je suis ici et je vais tout donner pour le NEC. Pour être performant, gagner et remporter des trophées. Je vais tout faire pour ce club », promet déjà la nouvelle recrue aux supporters du club de Nimègue.

Tadic a très vite eu un bon feeling avec le NEC. « La manière dont le club s’est présenté à moi m’a plu. Toutes les personnes à qui j’ai parlé, de l’entraîneur à Marcel Boekhoorn et Wilco van Schaik, m’ont donné un bon sentiment sur ce projet. Je me voyais jouer ici et je suis heureux que cela se concrétise. »

Le vétéran voit le NEC pratiquer un football « positivement arrogant » sous les ordres de Dick Schreuder. « Cet entraîneur n’a peur de rien. C’est une forte personnalité. En plus, nous allons jouer en Europe ici. Ce sera très spécial. L’ensemble était séduisant. Où vais-je jouer ? C’est à l’entraîneur d’en décider. Mais je peux jouer partout. »

Autre élément qui a compté pour Tadic : il pourra faire ses premiers pas d’entraîneur au NEC. « Ce sera un projet au long cours et l’une de mes ambitions est de devenir entraîneur plus tard. Nous n’en avons pas encore parlé en détail, mais nous partageons la même vision sur beaucoup de choses. »

Pour l’instant, le très motivé Tadic n’en a toutefois pas encore fini en tant que joueur. « Je me concentre maintenant sur ma carrière de joueur et je veux rendre tout le monde meilleur ici. »