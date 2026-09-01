Sydney van Hooijdonk fait son retour en Eredivisie

Sydney van Hooijdonk fait son retour avec effet immédiat en Eredivisie Vriendenloterij. L’attaquant de 26 ans terminera la saison au PEC Zwolle, a annoncé la direction du club ce mardi. Van Hooijdonk avait rejoint librement l’Estrela Amadora portugais en janvier, après avoir quitté le NAC Breda.

Le PEC loue l’attaquant pour une saison et a négocié une option d’achat réaliste. Il pourrait déjà faire ses débuts vendredi contre le Sparta Rotterdam.

Van Hooijdonk aurait été aperçu lundi à Schiphol, où il a été accueilli par Gerry Hamstra, manager technique du PEC. Le club de Zwolle a publié sur X une vidéo d’un aéroport et d’un avion, ce qui laisse présager l’arrivée du joueur.

La recrue s’est désormais exprimée sur le site du PEC. « Je suis très heureux de mon transfert à Zwolle et d’être de retour en Eredivisie. Le PEC Zwolle est un club qui montre depuis des années qu’il a sa place en Eredivisie et qui a l’ambition de progresser étape par étape. Je suis convaincu qu’avec mes qualités, je peux être important pour l’équipe et j’ai donc hâte de commencer ici. »

« Le profil de Sydney correspond bien à notre recherche d’un renfort offensif », a déclaré Hamstra. « Sydney possède, en plus de son expérience internationale, près de 100 matches en Eredivisie à son actif, il est très porté vers le but, apporte beaucoup de puissance dans le combat et joue avec bravoure. Nous souhaitons beaucoup de succès à Sydney dans notre beau club. »

L’attaquant était revenu au NAC Breda en 2025, avant de rejoindre l’Estrela Amadora six mois plus tard. Au Portugal, Van Hooijdonk a été relégué au second plan, ce qui rend un nouveau départ au PEC bienvenu.

Van Hooijdonk a auparavant joué au cours de sa carrière pour Bologne, Cesena, Norwich City et le SC Heerenveen. En Frise, le fils de Pierre van Hooijdonk a marqué 26 fois en 54 matches.

Le PEC a perdu trois de ses quatre premiers matches de la nouvelle saison et n’a trouvé le chemin des filets qu’à quatre reprises. Le club de Zwolle a donc bien besoin d’un nouvel avant-centre pour remonter au classement.

Au PEC, Van Hooijdonk sera en concurrence avec Koen Kostons. Ce dernier a encore marqué samedi contre le NEC, qui s’est imposé 1-3 à Zwolle.