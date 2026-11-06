Sydney van Hooijdonk bout de colère et se déchaîne

Sydney van Hooijdonk est furieux de l’arbitrage d’Allard Lindhout lors du match entre Willem II et le PEC Zwolle (1-1). L’attaquant du club de Zwolle estime qu’il aurait dû obtenir un penalty peu avant la mi-temps et fait part de son incompréhension après la rencontre au micro d’ESPN quant à la décision de l’arbitre.

L’action qui fait débat s’est produite quelques minutes avant la pause, lorsque Van Hooijdonk est tombé sur un corner. Le milieu de Willem II Calvin Twigt a retenu l’attaquant avec les deux bras, mais Lindhout n’a pas désigné le point de penalty et l’arbitre vidéo Richard Martens a décidé de ne pas l’envoyer consulter les images.

Lorsqu’il revoit les images pour la première fois après le match, Van Hooijdonk n’en croit pas ses yeux. « Franchement, je ne sais pas quoi dire. Je trouve ça vraiment scandaleux. Je ne sais pas quels mots je peux employer sans être suspendu », lâche l’attaquant, visiblement frustré.

Van Hooijdonk ne comprend pas pourquoi aucun penalty n’a été accordé et estime n’avoir rien fait de mal. « Pour moi, il n’y a vraiment aucun doute. Qu’est-ce que je fais de mal ? Je dispute un duel comme un défenseur en dispute peut-être un million par match, et il me tire complètement en arrière. Franchement, je n’arrive pas à comprendre que ce ne soit pas un penalty. »

Après l’incident, l’attaquant s’est adressé plusieurs fois à Lindhout, qui lui a expliqué qu’il avait commis une faute en premier. « Si ce que j’ai fait est une faute, alors chaque duel est une faute. Les défenseurs font ça à chaque duel et, dès qu’un attaquant fait un tout petit geste, c’est une faute. Je trouve ça complètement illogique », affirme Van Hooijdonk.

Revoir les images ne fait qu’accroître la frustration de l’attaquant du PEC Zwolle. « C’est exactement ce que j’ai ressenti sur le terrain. Parfois, on ressent quelque chose sur le terrain, puis on revoit les images et on se dit qu’on l’avait perçu autrement. Mais là, c’est exactement ce que j’ai ressenti. Très étrange », ajoute Van Hooijdonk.

L’attaquant est d’autant plus déçu que l’incident s’est produit quelques minutes avant la mi-temps : le PEC Zwolle a peut-être manqué une excellente occasion de prendre l’avantage. Van Hooijdonk avait donné l’avantage à son équipe dès la deuxième minute (0-1), mais Hidde ter Avest avait égalisé moins d’une minute plus tard. « Ça aurait été le moment idéal pour obtenir un penalty, mais c’est comme ça. Je serai déçu aujourd’hui, mais demain, il faudra aller de l’avant. »

Van Hooijdonk se montre également critique sur le reste de la rencontre. « Je ne pense pas que vous ayez savouré ce match avec du pop-corn », dit-il. « Par moments, on joue plutôt bien, mais dès qu’on arrive aux abords de la surface, on n’est pas assez dangereux. Un match comme celui-là, il faut le gagner. »