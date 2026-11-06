Sydney van Hooijdonk est furieux de la prestation de l’arbitre Allard Lindhout lors du match entre Willem II et PEC Zwolle (1-1). L’attaquant de Zwolle estime qu’il aurait dû obtenir un penalty peu avant la pause et fait part de son incompréhension après la rencontre sur ESPN face à la décision de l’arbitre.

L’action qui fait débat s’est produite quelques minutes avant la pause, lorsque Van Hooijdonk est tombé au sol sur un corner. Le milieu de Willem II Calvin Twigt a retenu l’attaquant avec les deux bras, mais Lindhout n’a pas désigné le point de penalty et l’arbitre vidéo Richard Martens a décidé de ne pas l’envoyer voir les images.

Lorsque Van Hooijdonk revoit les images pour la première fois après le match, il n’en croit pas ses yeux. « Je ne sais sincèrement pas quoi dire. Je trouve ça vraiment scandaleux. Je ne sais pas quels mots je peux employer sans écoper d’une suspension », lâche l’attaquant, visiblement frustré.

Van Hooijdonk ne comprend pas pourquoi aucun penalty n’a été accordé et estime n’avoir rien fait de mal. « Pour moi, il n’y a vraiment aucun doute. Qu’est-ce que je fais de mal ? Je dispute un duel comme un défenseur en dispute peut-être un million par match, et il me tire complètement en arrière. Je ne peux sincèrement pas comprendre que ce ne soit pas un penalty. »

Après l’incident, l’attaquant a interpellé Lindhout à plusieurs reprises. L’arbitre lui a expliqué qu’il avait commis une faute en premier. « Si ce que je fais est une faute, alors chaque duel est une faute. Les défenseurs font ça à chaque duel et, dès qu’un attaquant fait un petit quelque chose, c’est une faute. Je trouve ça complètement illogique », affirme Van Hooijdonk.

Revoir les images ne fait qu’accroître la frustration de l’attaquant de PEC Zwolle. « C’est exactement ce que j’ai ressenti sur le terrain. Parfois, on ressent quelque chose sur le terrain, puis on revoit les images et on se dit qu’on l’avait perçu autrement. Mais là, c’est exactement comme je l’ai vécu. C’est très étrange », ajoute Van Hooijdonk.

L’attaquant est d’autant plus déçu que l’incident s’est produit quelques minutes avant la pause : PEC Zwolle a ainsi peut-être manqué une occasion en or de prendre l’avantage. Van Hooijdonk avait donné l’avantage à son équipe dès la deuxième minute (0-1), mais Hidde ter Avest avait égalisé moins d’une minute plus tard. « Cela aurait été un très bon moment pour obtenir un penalty, mais c’est comme ça. Je serai déçu aujourd’hui, mais demain, il faudra aller de l’avant. »

Van Hooijdonk se montre également critique sur le reste de la rencontre. « Je ne pense pas que vous ayez savouré le match avec du pop-corn », dit-il. « Nous avons été plutôt bons par moments, mais dès que nous arrivons aux abords de la surface de réparation, nous ne sommes pas assez dangereux. Un match comme celui-là, il faut tout simplement le gagner. »